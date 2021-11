Conferencia de prensa final de Munguia-Rosado El peso mediano Jaime Munguia (37-0, 30 KOs) y el “Rey” Gabriel Rosado (26-13-1, 15 KOs) se enfrentaron en su conferencia de prensa final en anticipación de su choque en DAZN el sábado en el Honda Center de Anaheim. Jaime Munguia: “Siento que este ha sido el mejor campo de entrenamiento que he tenido en toda mi carrera. Me siento bien, me siento fuerte y estamos preparados. Siento que subir hasta 160 libras fue bueno para mí, mi cuerpo se siente más fuerte y me siento mejor. Creo que formar equipo con Erik ha mejorado mi técnica, hemos formado un gran equipo y he aprendido mucho de él. Y creo que este sábado mostraremos todo por lo que hemos trabajado y aprendido ”. Gabriel Rosado: “Freddie y yo venimos de un buen impulso. Tuvimos un gran campamento, un gran combate y, sinceramente, fue un campamento en el que estuve encerrado de principio a fin. La experiencia es lo diferente, encerrarme y entrenar con un entrenador del Salón de la Fama que simplemente me guía. Nunca me he rendido conmigo mismo, siempre he trabajado duro y siempre he creído que podría ser un mejor luchador. Y espero poder demostrarlo el sábado “. Morrell defenderá su titulo 168lbs de la AMB el 18 de diciembre

