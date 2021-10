Resultados de la cartelera de Navarrete-González FacebookGorjeoReddit Por Miguel Maravilla en el ringside El invicto peso welter Giovani Santillán (28-0, 15 KOs) regresó con una decisión unánime en diez asaltos sobre Angel Ruiz (17-2, 12 KOs) en el co-estelar Navarrete-González el viernes por la noche en el Pechanga Aren, San Diego, California. . Ruiz se lesionó la mano izquierda al principio y fue un luchador con una mano durante la mayor parte de la pelea. Las puntuaciones fueron 99-91, 100-90, 100-90. Ruiz conectó a Santillán con un uppercut al comienzo del primer asalto. Santillán respondió en la segunda ronda con una ráfaga cuando golpeó a Ruiz, la pelea continuó adentro como Santillán, y Ruiz cerró la ronda intercambiando. En el tercero, Santillán empujó a Ruiz contra las cuerdas y atacó con combinaciones, pero Ruiz no se contuvo. Ruiz comenzó a atacar el cuerpo en el cuarto asalto, pero Santillán se mantuvo cerca y conectó un gran uppercut, continuando trabajando sólidamente en el interior. La pelea continuó adentro mientras ambos zurdos intercambiaban, Santillán inmovilizó a Ruiz contra las cuerdas. A mitad de la sexta, Santillán siguió manteniendo a Ruiz contra las cuerdas y siguió anotando con el uppercut. Soltando las manos en el séptimo, Santillán mantuvo a Ruiz contra las cuerdas conectando sólidamente por dentro. Ruiz comenzó a mantenerse alejado y mantener la distancia al final de la pelea en el octavo mientras volaba en círculos, Santillán presionó y sujetó a Ruiz contra las cuerdas. Acechando en la novena ronda, Santillán siguió apoyando a Ruiz, pero Ruiz luchó bien desde las cuerdas. En el décimo y último asalto, Santillán presionó cuando Ruiz lanzó el jab y parecía cansado cuando el peleador de San Diego terminó fuerte para su ciudad natal. * * * El invicto peso ligero junior Henry Lebron (14-0, 9 KOs) superó a Manuel Rey Rojas (21-6, 6 KOs) en ocho asaltos. Las puntuaciones fueron 80-72 3x. El invicto peso welter junior Lindolfo Delgado (14-0, 12 KOs) anotó una decisión unánime en ocho asaltos sobre Juan García Méndez (21-5-2, 13 KOs). Las puntuaciones fueron 80-71 3x. Delgado derribó a Méndez al final de la octava ronda, pero no pudo sacarlo de allí. El invicto peso mediano Javier Martínez (6-0, 2 KOs) derrotó al muy duro Darryl Jones (4-3-1, 2 KOs) en seis asaltos. Las puntuaciones fueron 60-54, 60-53, 60-53. En un choque de pesos gallo invicto de 18 años, Floyd Díaz (3-0, 0 KOs) ganó una dominante decisión unánime en cuatro asaltos sobre José Ramírez (1-1, 1 KO). Las puntuaciones fueron 39-36, 40-35, 40-35. Díaz derribó a Ramírez en la primera ronda. El peso pesado de 6’9 Antonio Mireles ganó su debut profesional por KO en el primer asalto sobre Demonte Randle de 314 libras (2-2, 2 KOs). Desliza hacia abajo 3 veces. El tiempo eran las 2:07. Mini Vega vence a Ichiro Ozeki Torres en Ciudad de México Kingry se lesiona la mano derecha

