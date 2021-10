Kingry se lesiona la mano derecha El invicto contendiente de peso ligero Ryan “Kingry” García (21-0, 18 KOs) sufrió una lesión en su mano derecha durante una sesión de entrenamiento. El nativo del sur de California de 23 años se someterá a una cirugía el lunes 18 de octubre para reparar su muñeca derecha por parte del reconocido especialista en ortopedia, Dr. Steven Shin, en el Centro de Cirugía Cedars-Sinai Kerlan-Jobe. “Quiero agradecer a mis fans por todo el apoyo continuo”, dijo Ryan García. “Estamos posponiendo mi próxima pelea por un par de meses como resultado de una lesión importante en la mano que requiere cirugía inmediata. Me someteré a una cirugía en Cedars-Sinai el lunes. Prometo que a principios de los 22 regresaré mejor, más rápido y más fuerte que nunca. ¡Los amo chicos!” Fallece De Oliveira, ex campeón Brasileño del WBC

