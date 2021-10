Fallece De Oliveira, ex campeón Brasileño del WBC Por. Gabriel F. Cordero Este viernes, en São Paulo, Brasil falleció el ex boxeador Miguel de Oliveira alos 74 años, el segundo brasileño campeón del mundo en el boxeo. De Oliveira estuvo luchando con un cáncer de páncreas descubierto hace unos tres meses. De Oliveira nació en São Manuel, en São Manuel y fue campeón brasileño en 1970. Cinco años después el 7 de mayo de 1975 en el Stade Louis II, Fontvieille en Mónaco derrotó al español José Duran conquistando el cinturón de peso mediano ligero de la Consejo Mundial de Boxeo. De Oliveira tuvo 45 victorias (28 KOs), cinco derrotas y un empate en su carrera. El boxeador terminó su carrera a los 28 años en 1980 y se convirtió en entrenador luego de graduarse en Educación Física. Kingry se lesiona la mano derecha Krasniqi protesta por la derrota ante Bösel en Alemania

