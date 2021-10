Krasniqi protesta por la derrota ante Bösel en Alemania El contendiente de peso semipesado Robin Krasniqi tiene como objetivo revertir su derrota por decisión dividida ante Dominik Bösel el sábado pasado en Magdeburgo, Alemania. El patrocinador principal de Krasniqi, Burim Hazrolli, está dispuesto a financiar un millón de euros para procedimientos legales. El abogado de Krasniqi ha presentado una protesta ante la BDB y el IBO, y planea “hacer cumplir los derechos de Krasniqi”, así como aclarar las irregularidades que supuestamente ocurrieron antes y después de la pelea. La pelea se anotó 115-114 para Krasniqi, 115-114, 116-112 para Bösel. Ambos peleadores están en el establo de SES Boxing y el promotor Ulf Steinforth está del lado de Bösel. Manténganse al tanto. Fallece De Oliveira, ex campeón Brasileño del WBC Boxeo Telemundo este viernes en Ciudad de México

