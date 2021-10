Boxeo Telemundo este viernes en Ciudad de México Boxeo Telemundo dará inicio a su serie de otoño esta noche desde el famoso Auditorio BB en la Ciudad de México, México. El evento principal de peso mosca ligero de 10 asaltos contará con el campeón de la AMB Fedecentro y el clasificado # 15 de la AMB Axel “El Mini” Aragon Vega (14-4-1, 8 KOs) defendiendo contra el # 14 del CMB Armando “Ichiro Ozeki” Torres (26-19, 19 KOs). Vega demostró en su última pelea contra el campeón mundial de peso mosca ligero de la AMB Hiroto Kyoguchi (15-0, 10 KOs) que es más que capaz de competir en el siguiente nivel. Dos de los jueces oficiales tuvieron la pelea pareja y el otro tenía a Vega adelante después de 4 asaltos. Una desafortunada lesión en la mano sufrida por Vega finalmente lo vio perder por un nocaut técnico oficial en el quinto asalto. Todo eso ha quedado atrás ahora y Vega está listo para perseguir otra oportunidad de título mundial. ¿Cómo ha estado la recuperación en tu mano? Tuve que tomarme un tiempo libre y terapias también. Fue un proceso, pero estoy recuperado y listo para volver al ring. ¿La pelea con el campeón mundial invicto te dio mucha confianza en función de tu desempeño? Definitivamente estoy orgulloso de haber representado bien a mi país con mi desempeño. No me confiaré demasiado porque, como viste en mi última pelea, nunca sabes lo que puede pasar durante una pelea. ¿Cómo fue tu preparación para esta pelea luego de la lesión? Fue un campamento perfecto. Tuve dos meses completos para prepararme para esta pelea. Tuve sesiones de sparring muy fuertes. Definitivamente estoy listo para esta pelea. ¿Ha realizado algún cambio en su estilo de lucha desde la última vez que peleó? Sin cambios. Solo mucho trabajo duro y preparación. Estoy preparada para cualquier estilo que presente esta noche. ¿Qué sabes de tu oponente? Sé que es un veterano y me he preparado muy duro como lo hago para todas mis peleas. Estoy listo para una guerra en el ring y realmente quiero que el público disfrute de la pelea. ¿Qué ves a tu favor en esta pelea? Realmente no me gusta decir mucho antes de una pelea, pero me vienen a la mente mi juventud y velocidad. ¿Cómo se siente volver a los muchos televidentes que te han visto pelear en Telemundo anteriormente? Estoy muy agradecido por la oportunidad. Esta es una gran oportunidad para mí también para volver a la pista y luchar de nuevo por un título mundial. * * * “El Mini” Aragon Vega vs Ichiro Ozeki ”Torres se transmitirá en vivo esta noche 15 de octubre a las 12 AM / EST en Telemundo. El promotor es All Star Boxing, Inc (Felix “Tutico” Zabala) Krasniqi protesta por la derrota ante Bösel en Alemania Resultados desde Los Mochis, Sinaloa

