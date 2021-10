Resultados desde Los Mochis, Sinaloa Se suponía que la cartelera del jueves en el Auditorio Benito Juárez en Los Mochis, Sinaloa, México, sería una pelea de exhibición para los súper medianos Manuel “El Meno” Gallegos y Lester Martínez, tal vez incluso preparando un espectáculo entre los dos. Gallegos hizo su trabajo ganando por KO5, pero Martínez tuvo la suerte de llevar la W a una pelea muy cerrada. Martínez (10-0, 9 KOs) salió de la lona para tomar una estrecha decisión unánime en diez asaltos sobre Raiko Santana (8-3, 5 KOs). Santana derribó a Martínez con un golpe al cuerpo en la octava ronda, pero Martínez se recuperó tarde para apenas ganar por puntajes de 95-94, 97-92, 95-94. Gallegos (19-1, 16 KOs) derribó a Gabriel “Drago” López (10-6-1, 7 KOs) en el cuarto round y lo terminó con otra caída en el quinto. El tiempo era 1:21. El invicto peso ligero Luis “Koreano” Torres (13-0, 9 KOs) venció con un KO en el segundo asalto sobre José Guevara (6-6-1, 2 KOs). Torres derribó a Guevara con un golpe al cuerpo al final de la segunda ronda y Guevera fue contado. Hora 3:00. Guevara intervino cuando el oponente original de Torres dio positivo por covid. El invicto peso ligero Jorgo “Jorgito” Lugo Cota (5-0, 4 KOs) Edgar Almeda (4-3-1, 3 KOs). Cota derribó a Almeda en la cuarta ronda y ganó 60-53, 60-52, 60-53. Boxeo Telemundo este viernes en Ciudad de México Conferencia de prensa final de Mikey-Martin

