Conferencia de prensa final de Mikey-Martin El campeón de cuatro pesos Mikey García (40-1 30 KOs) está trazando su camino de regreso para convertirse en campeón mundial nuevamente, comenzando con su regreso a la acción contra el campeón europeo súper ligero Sandor Martin (38-2 13 KOs) el sábado por la noche en Chukchansi. Estacione en Fresno, California, viva en todo el mundo en DAZN. García todavía tiene planes de ganar un cinturón en peso welter para convertirse en un rey de cinco pesos, y si logra la victoria sobre Martin como se esperaba, buscará al ex campeón superligero Regis Prograis para un enfrentamiento en 147 libras, pero también está abierto a frente al indiscutible rey de las 140 libras, Josh Taylor. “Quería quedarme en 147 para ver la posibilidad de pelear por un título mundial de peso welter”, dijo García. “Habíamos discutido la pelea de Prograis en peso welter ya que él estaba considerando subir a 147 y el sábado buscábamos tener la pelea en 147, pero Sandor ha estado en 140, así que acordamos un peso de 145 que no me entusiasma, pero es está bien. “Nunca he subido a la balanza en 147, he tenido 144 o 145, así que a mí me pasa lo mismo. Quiero tener ambas opciones disponibles. Si existe la posibilidad de luchar por un cinturón en peso welter, estoy listo, pero 140 es un peso más ideal para mí en mi tamaño y estructura corporal, es un peso más cómodo para mí. “Entiendo el negocio del boxeo, así que me decepcionó que Regis no sucediera, pero seguimos adelante. Espero que podamos hacer que esa pelea suceda pronto, si las cosas van bien el sábado y ganar sin lesiones o cortes, querría continuar esa pelea de inmediato. Esa es una pelea que quiero, los fanáticos y los medios la quieren, pero la programación y el tiempo promocional necesarios para construir una pelea como esa simplemente no estaban allí. “Si hay una buena pelea en 147 con un gran nombre o un cinturón, me encantaría. Creo que estoy mejor construido y más desarrollado para el peso welter ahora que la primera vez. “No me veo a mí mismo en el peso ligero nunca más, pero puedo ver 140. Hay algunos nombres muy buenos en el peso, Josh Taylor es un gran campeón y si algunos de los muchachos de 135 buscan ascender, hay grandes peleas. en 140. “Solo tengo que seguir ganando. La victoria el sábado y luego obtener otra victoria contra alguien como Regis, creo que eso debería generar suficiente atención para lograr una pelea con Taylor. Es el campeón indiscutible y esa es la pelea más grande en la que podría participar con el peso, por supuesto “. Actualización del WBC sobre peleas obligatorias

