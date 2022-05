Resultados de la cartelera Canelo-Bivol Por Miguel Maravilla en ringside El prospecto invicto de peso welter Shakhram Giyasov (13-0, 9 KOs) de Uzbekistán ganó una reñida decisión unánime sobre un duro Cristian Gómez (22-3-1, 20 KOs) de Guadalajara, México. La ronda de sensación de ritmo lento en el primero cuando Giyasov y Gómez se acomodaron. Un gancho de izquierda crujiente de Giyasov en el cuarto sentó a Gómez cuando el uzbeki anotó la primera caída de la pelea. Giyasov boxeó y conectó los golpes de poder cuando el combate llegó a la mitad del camino. Gómez cayó una vez más en el séptimo cuando Giyasov tenía el control. Sin embargo, Gomez tambaleó a Giyasov en los últimos segundos del round. El mexicano siguió mostrando su voluntad, presionando mientras Giyasov boxeaba y mantenía las distancias. Mostrando su habilidad superior, Giyasov luchó de forma conservadora de pie lanzando el jab y sumando puntos mientras Gómez acechaba. Caído por tercera vez, Gómez golpeó la lona en el duodécimo y último asalto mientras Giyasov se abría camino hacia una merecida victoria por decisión unánime. Los jueces puntuaron la pelea 99-88, 99-88 y 98-89 El prospecto de peso ligero de Fresno, California, Marc Castro (7-0, 5 KOs) dominó a Pedro Vicente (7-5-1, 2 KOs) de Puerto Rico al ganar una decisión unánime en seis asaltos. Castro escogió sus tiros trabajando pacientemente en la primera ronda, conectando sólidamente a Vicente. Castro boxeó con eficacia y siguió saliendo con la suya con Vicente durante toda la pelea. Todo fue Castro mientras el castigo continuaba, abriéndose camino hacia una victoria por decisión. Los tres jueces anotaron el combate 60-54. El peso pesado chino #13 de la FIB, Zhilei Zhang (24-0-1, 19 KOs) se deshizo del suplente Scott Alexander (16-5-2, 8 KOs) en la primera ronda. Un recto de izquierda de Zhang noqueó a Alexander cuando el árbitro Robert Hoyle detuvo inmediatamente la pelea después de 1:54. El peso mosca olímpico mexicano Joselito Velásquez (15-0-1, 10 KOs) detuvo a Marcos Sustaita (13-5-1, 11 KOs) en el sexto round. Velásquez anotó una caída y el árbitro la detuvo a 1:06 del sexto. El prospecto invicto de peso mediano Aaron Silva (10-0, 7 KOs) de Monterrey, México detuvo a Alexis Espino (8-1, 5 KOs) de Las Vegas en la cuarta ronda. La pelea se detuvo después de un aluvión de golpes sin respuesta a las 1:17 del cuarto. El peso ligero Elnur Abduraimov (9-0, 8 KOs) de Uzbekistán venció con un nocaut en el segundo asalto sobre el cubano Manuel Correa (11-1, 8 KOs). Abduraimov derribó a Correa varias veces cuando el árbitro detuvo la pelea a las 2:43 de la segunda ronda. En la pelea inaugural del T-Mobile Arena en Las Vegas, el prospecto de peso superligero Fernando Angel Molina (8-0, 3 KOs) de Guadalajara, México superó por decisión dividida a Ricardo Valdovinos (8-2, 5 KOs) por decisión dividida. Molina boxeó bien, pero Valdovinos le dio todo lo que puede manejar para llegar a la distancia. Fue una batalla muy reñida ya que Valdovinos se recuperó en la ronda final derribando a Molina. Después de seis asaltos, los jueces puntuaron el combate 58-56, 57-56 para Molina y 57-56 para Valdovinos. Kell Brook: Nunca volveré a boxear Joselito Velázquez brillará en la cartelera de Canelo Like this: Like Loading...

