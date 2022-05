Kell Brook: Nunca volveré a boxear El ex campeón de peso welter de 36 años Kell Brook (40-3, 28 KOs) ha anunciado su retiro. “He tenido una larga charla con mi familia y mis padres, y se acabó para mí. Nunca volveré a boxear”, dijo Brook al Sunday Telegraph. “Es un poco emotivo decir esto en voz alta. Mi mamá está aliviada. Creo que todos a mi alrededor están contentos. La verdad es que el boxeo es un deporte muy, muy duro y peligroso, en el que te pueden matar legalmente en el ring, y he terminado ahora con todas mis facultades intactas”. Brook terminó su carrera con una nota alta, obteniendo un nocaut técnico en el sexto Round contra su archirrival Amir Khan en febrero. Canelo-Bivol tendrá un cinturón especial de la AMB Resultados de la cartelera Canelo-Bivol

