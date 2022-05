Canelo-Bivol tendrá un cinturón especial de la AMB El presidente de la AMB, Gilberto Jesús Mendoza, anunció que el ganador de la pelea entre Saúl Álvarez y Dmitry Bivol obtendrá un cinturón especial debido a la importancia y trascendencia del combate de este sábado. El cinturón, que tiene un diseño diferente y tiene la inscripción de los nombres y rostros de ambos luchadores, llegará hoy a Las Vegas. El cinturón también presenta un pequeño grabado que conmemora el centenario de la organización Rozicki vence a Peralta por titulo Internacional WBC en Nueva Escocia Kell Brook: Nunca volveré a boxear

