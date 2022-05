Rozicki vence a Peralta por titulo Internacional WBC en Nueva Escocia El ex retador al título mundial Ryan Rozicki (15-1, 14 KOs) de Sydney, Nueva Escocia, Canadá derrotó a Yamil Alberto Peralta (14-2, 6 KOs) de Buenos Aires, Argentina en diez asaltos en Nueva Escocia, Canadá, ciudad natal de Rozicki. en el Centro 200 el sábado por la noche. Peralta boxeó bien al principio, pero Rozicki presionó con fuerza en la recta final. El árbitro descontó un punto de Peralta en la ronda 10 por sujetar. No hubo caídas. Los puntajes oficiales decían 97-93 y 95-94 para Rozicki y la otra tarjeta era 95-94 para Peralta. Rozicki ganó el título internacional de peso crucero del WBC. “Después de esta victoria, Rozicki debería llegar al top 5 del WBC. Estamos buscando enfrentarnos a otro boxeador mejor clasificado en el WBC. Una oportunidad por el título sería ideal. Si eso tiene que esperar, nuestro objetivo principal será Chris Billiam Smith. ¡¡Creo que será una gran pelea y esperemos que podamos ver eso este año!!” dijo el promotor de Rozicki, Dan Otter, de Three Lions Promotions Canelo-Bivol tendrá un cinturón especial de la AMB

