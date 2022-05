Joselito Velázquez brillará en la cartelera de Canelo El invicto Joselito Velázquez de Oaxaca, México, de 28 años, está listo para brillar en la cartelera de Saúl “Canelo” Álvarez vs. Dmitry Bivol en el MGM Grand de Las Vegas contra José Soto. Velázquez, cuyo récord es 14 y 0 con 9 KOs, firmó con Espinoza Boxing Club después de una carrera amateur estelar. Fue medallista de oro en los Juegos Panamericanos en 2011 y 2015. También representó a México en los Juegos Olímpicos de 2016. Viene de una victoria por decisión unánime sobre Gilbert Mendoza y está siendo preparado para una oportunidad por el título mundial en un futuro cercano. “Joselito es un boxeador talentoso y está mejorando cada vez que pelea”, dijo su manager de mucho tiempo, Frank Espinoza. “Estoy muy satisfecho con su progreso”. Una oportunidad por el título mundial es algo a lo que Velázquez y Espinoza aspiran en 2022 o 2023. “He entrenado duro para esto. Esta es una pelea muy importante que me pone en el camino para convertirme en un campeón mundial. Soto es mi prueba más grande hasta el momento y planeo pasar con gran éxito”, dijo Velásquez. “Voy a demostrar que tengo lo necesario para pelear por un título mundial”. Espinoza está de acuerdo. “Esta pelea nos dirá mucho. Soto es un pequeño boxeador bastante bueno, pero Joselito ha mejorado constantemente. Creo que veremos otra actuación sólida de Joselito este fin de semana. Mientras siga ganando, una oportunidad por el título es inevitable”. Velázquez ha estado entrenando junto a “Canelo” Álvarez en San Diego bajo la dirección de Eddie Reynoso. “Entrenar con Eddie y junto a ‘Canelo’ ha sido una verdadera bendición. He aprendido mucho y estoy inspirado”, dijo. “Hace una gran diferencia y me convierte en un mejor peleador en general. Me he adaptado bien a su entrenamiento y disciplina. También incorporé algo de su estilo más defensivo al mío y me convirtió en un peleador más completo”. Es exactamente lo que esperaba Espinoza cuando decidió traer a Velázquez al campamento de Reynoso. “Sabíamos que Eddie y Canelo tendrían un impacto positivo en Joselito”, dijo. “Reynoso es el mejor y Canelo es el mejor peleador libra por libra. El impacto positivo en Joselito es evidente y ha sido crucial para su desarrollo”. Velázquez entiende la importancia de estar en una cartelera de tan alto perfil. “Es un gran problema, por supuesto. Todo el mundo estará mirando y planeo aprovecharlo al máximo”, dice. “Es histórico. Canelo es mi compañero de equipo y es genial ser parte de esto. Significa mucho para mí.” Espinoza, quien fue el responsable de poner a Velázquez en la cartelera, siente exactamente lo mismo. “Esto le dará a Joselito una exposición tremenda no solo en televisión sino frente a los fanáticos en el MGM. Lo que van a ver es un joven talentoso en su camino hacia una oportunidad por el título”. Velázquez está listo. “Esta es la pelea más importante de mi carrera y voy a aprovecharla al máximo. Espero que los fanáticos estén listos para una gran actuación. Eso es lo que se necesita para obtener una oportunidad y ser campeón mundial es todo lo que pienso”. Conferencia de prensa final Rozicki-Peralta

