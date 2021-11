Resultados de Andrade-Quigley desde Manchester, NH Por Bill Luppert, Scott Ploof, Boxeo Bob Newman en el ringside En el segundo paso en el camino para coronar a una campeona indiscutible de mujeres en 140 libras, la campeona de la AMB Kali Reis (19-7-1, 5 KOs) anotó una decisión dividida en diez asaltos sobre Jessica Camara (8-3, 0 KOs) en una pelea. para la AMB y las correas vacantes de la OMB el viernes por la noche en la cartelera de Andrade-Quigley en el SNHU Arena en Manchester, New Hampshire. Lucha competitiva. Las puntuaciones fueron 97-93, 97-93 Reis, 95-94 Camara. El invicto australiano IBF # 11, el peso pesado de la OMB # 12 Demsey McKean (20-0, 13 KOs) ganó su debut en Estados Unidos con un nocaut técnico en el sexto asalto contra Don Haynesworth (16-8-1, 13 KOs). Un aluvión de golpes detuvo a Haynesworth con un aluvión de golpes en: 27. El peso crucero irlandés Tommy O’Toole anotó su segundo nocaut en la misma cantidad de peleas profesionales, con un impresionante KO en el primer asalto de Mark Malone. O’Toole acechó a Malone con su jab buscando aterrizar su mano izquierda, e hizo precisamente eso. Una derecha recta de izquierda le dobló las rodillas a Malone y, posteriormente, volvió a tropezar con la esquina. O’Toole, oliendo sangre, fue a la meta y conectó un gran círculo con la mano izquierda en la mandíbula de Malone, dejándolo inconsciente a la 1:31 del asalto. Con la victoria, O’Toole de Galway, Irlanda mejora a 2-0 (2KO’s), mientras que Malone de Longview, TX cae a 1-1. El súper ligero Nelson Pérez se mantuvo invicto en su joven carrera, derribando a Raymundo Ríos dos veces, camino a una decisión unánime en 4 asaltos. Los tres jueces anotaron la pelea 40-34. Ríos estuvo listo desde la campana inicial, intercambiando con el más rápido Pérez, y finalmente fue víctima de intentar enganchar con un hooker. Pérez derribó a Ríos en las rondas 1 y 2 con un gancho de izquierda nítido, venciendo a Ríos en el puñetazo en ambas ocasiones. Fue un golpe con el que Pérez aparentemente se estaba saliendo con la suya en el transcurso de la pelea, pero Ríos mostró un gran corazón y pudo completar los 4 asaltos. Con la victoria, Pérez de Marlboro, MA mejora a 5-2 (2KO’s) mientras que Ríos de Gómez Palacio, México cae a 3-7-2 (3KO’s). Khalil Coe de Jersey City y Aaron Casper de Augusta, GA abrieron el espectáculo en SNHU Arena en Manchester, NH. Ambos pesos ligeros dieron lo mejor que pudieron, pero al final hubo poco para separar a los dos hombres, ya que los jueces lo vieron 39-37 para Coe, 38-38 x 2 para un empate mayoritario. Coe se mueve de lado 1-0-1, 1 KO mientras que Casper va a 6-4-2, 5 KOs. Ahmadaliev retiene cinturones de las 122 libras de la AMB y la FIB en Manchester Conferencia de prensa de cartelera de Crawford-Porter

