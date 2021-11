Ahmadaliev retiene cinturones de las 122 libras de la AMB y la FIB en Manchester Por Scott Ploof en el ringside El campeón unificado de peso súper gallo de la AMB y la FIB Murodjon Akhmadaliev (10-0, 7 KOs) vencio con una decisión unánime en doce asaltos ante el escabroso José Velásquez (29-7-2 19 KOs) el viernes por la noche en la cartelera de Andrade-Quigley en el SNHU Arena en Manchester, New Hampshire. Velásquez tuvo a Akhmadaliev aguantando después de un golpe al cuerpo en la séptima ronda, pero por lo demás fue todo Akhmadaliev. En repetidas ocasiones conectó golpes y combinaciones de cuerpo. Velásquez trabajó para presionar la acción, pero no pudo superar la defensa y el contragolpe de Akhmadaliev. Las puntuaciones fueron 119-109 3x. Martínez-Arroyo termina en no contest por titulo WBC Resultados de Andrade-Quigley desde Manchester, NH

