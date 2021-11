Conferencia de prensa de cartelera de Crawford-Porter La cartelera para el choque PPV del sábado entre el campeón mundial de peso welter de la OMB Terence “Bud” Crawford y el dos veces campeón “Showtime” Shawn Porter tuvo el centro del escenario el jueves en Las Vegas. La co-estela, una eliminatoria por el título mundial de peso mediano de la FIB en 12 asaltos, verá al medallista de plata olímpico brasileño 2012 Esquiva “La Pantera” Falcao pelear con el invicto Patrice Volny. El PPV también incluye un cambio de peso mediano de 10 asaltos entre la estrella en ascenso Janibek “Qazaq Style” Alimkhanuly y el ex campeón mundial Hassan N’Dam, y un duelo de peso ligero de ocho asaltos entre el prospecto invicto Raymond “Danger” Muratalla y Elias Araujo. Antes de que comience el PPV, ESPN2 y ESPN + contarán con el ex campeón mundial de peso pluma junior Isaac “Royal Storm” Dogboe contra el dos veces retador al título Christopher “Pitufo” Díaz, y una revancha de ocho asaltos de peso pluma entre Adam López y Adan Ochoa. En la conferencia de prensa de la cartelera del jueves, esto es lo que los luchadores tenían que decir. Esquiva Falcao “Pueden estar seguros de que estoy muy bien preparado y traeré la victoria a Brasil. Tuve el mejor entrenamiento y el mejor combate. Entrené duro y entrené duro y ahora llevo el título a Brasil. Mi última pelea fue contra un ruso {Artur Akavov} y un oponente muy duro. Nunca lo habían derribado y lo saqué en el cuarto. Estoy preparado y nadie me aprovechará esta oportunidad ”. Patrice Volny “No me ha visto mucha gente porque peleo mucho en Canadá. Estoy listo para pelear. Me he preparado para esto y aquí estoy en el escenario de Las Vegas. Si tenemos que boxear, boxearemos, y si tenemos que luchar, lucharemos. Estoy listo para todo. “Vine a Las Vegas a entrenar y aprendí un poco de cada boxeador con el que entrené. Al llegar temprano a Las Vegas, tuve que adaptarme y ha sido genial. Esta es una gran oportunidad, y las oportunidades no ocurren todos los días, y cuando las obtienes, debes aprovecharlas. Llevamos muchos años trabajando para ello ”. Janibek Alimkhanuly “Estoy aquí para mostrarle al mundo ‘Qazaq Style’. Quiero poner a Kazajstán en el mapa del boxeo, no como todas las demás paradas. Mi objetivo no es solo ser campeón de una división, sino ser campeón mundial de cuatro divisiones. “Creo que debería haber tenido mi primera oportunidad (de un título mundial) ayer. Me preparo al 100 por ciento para cada pelea y no quiero pelear con ex campeones mundiales. Quiero pelear contra los actuales campeones del mundo. Fue un buen campeón, es un ex campeón mundial, y será un trabajo fácil “. Hassan N’Dam “Quiero agradecer a mi equipo por prepararme, y quiero agradecer a Bob Arum, y quiero agradecer a mi oponente que fue a las redes sociales para decirme que esté listo para la pelea. Mírame. ¿Crees que no estoy listo? Estoy listo para enfrentarme a ti. El sábado por la noche te responderé en el ring, así que prepárate. Creo que estás listo y debes estarlo para que podamos hacer una buena pelea. “Esta es una buena pelea para mí, y cuando gane, estaré más cerca de un campeonato mundial, y es por eso que tomé la pelea. Me siento bien en el peso mediano. El peso súper mediano era demasiado grande para mí “. Raymond Muratalla “Siento que he estado trabajando y realmente se está mostrando. Fue más difícil de lo que pensaba (volviendo de COVID), pero seguí entrenando y ha sido bueno. En el gimnasio (Academia de Boxeo Robert García), hay muchos buenos peleadores y estamos practicando mucho con muchos estilos diferentes y simplemente seguimos aprendiendo. Esto (pelear en un PPV) ha llegado mucho antes de lo que pensaba. Me puse a trabajar y vienen cosas buenas. Soy diferente a muchos luchadores, tengo muchas habilidades y lo voy a demostrar ese sábado por la noche. Es un peleador agresivo, estoy preparado para cualquier cosa, así que seré bueno “. Isaac Dogboe “Las derrotas ante Navarrete me ayudaron a ver las cosas con claridad y a empezar a allanar mi camino. El boxeo me ha llevado a lugares y me ha permitido conocer a mi nuevo equipo. Mi nuevo equipo me hizo darme cuenta de que el boxeo no se trata solo de nocauts, es un juego de hombres que piensan. Ahora estoy tratando de pensar un poco más, disfrutar un poco más del ambiente. Con mi nuevo equipo, Perfecting Athletes, puedo comer y beber el día del pesaje y eso es una locura, mientras que antes, en la semana de la pelea, me vería como un esqueleto. “Díaz es un hombre duro. Sabemos que es un luchador enérgico y lanzará volados y uppercuts. Serán fuegos artificiales. Deja que comience.” Cristóbal Díaz “{La pelea de Navarrete} fue una gran pelea. Pasé por todas las rondas, y {en la 12ª}, bajé tres veces y me levanté tres veces como el guerrero que soy. El sábado, cada vez que le pegue, lo sentirá y dejará que gane el mejor. “Dos semanas después de la última pelea, me hicieron la oferta de pelear con Dogboe, así que volví al gimnasio, ¡vamos a conseguirlo! Estoy aquí para luchar contra los mejores. ¿Irás al 130 y lucharás contra Ito? Si. ¿Lucharás contra Navarrete? Si. ¿Lucharás contra Dogboe? Si. Entonces me envían la oferta y aquí estoy. Siendo el guerrero que soy, seguiré teniendo oportunidades. Será una gran pelea el sábado por la noche y el mejor hombre va a ganar ”. Adam Lopez “El chico es duro, y cuando peleamos por primera vez, tengo que darle crédito. Era un competidor duro y no se rendía en él. Tiene 12 victorias y un par de derrotas, así que para mí es un récord de victorias y nunca he rechazado a nadie, así que hagámoslo. Me empujaron rápido con la pelea de {Oscar} Valdez. Pasé de un don nadie a un contendiente de peso pluma. Me he enfrentado a los mejores del mundo. Todos saben que puedo pelear, y lo traigo todo el tiempo, y seguro que será una pelea difícil “. Adán Ochoa “Siempre ha estado en mi mente desde la primera derrota y es algo personal para mí. No soy el mismo luchador que era hace cuatro años. Apenas era un aficionado en transición a profesional y ahora siento que estoy listo para esto. No hay animosidad, es solo una pérdida que se ha quedado en el fondo de mi mente. Puede esperar fuegos artificiales. Voy a ir directamente hacia él y hacer lo que tengo que hacer para ganar “. Malignaggi: ¡Estoy encantado de volver!

