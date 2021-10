Reseña del Libro: Treinta dólares y un ojo cortado de J Russell Peltz Treinta dólares y un ojo cortado, el nuevo libro del promotor del Salón de la Fama J Russell Peltz, es un libro importante que contiene 57 capítulos, 424 páginas que cubren sus 50 años en el boxeo. Lo que logró Peltz parece casi imposible hoy. Se convirtió en un exitoso promotor de boxeo a la edad de 22 años. Uno pensaría que un niño tan joven sería devorado vivo en el despiadado mundo del boxeo profesional, especialmente en las calles de Filadelfia. Pero Peltz es tan duro como los luchadores que promovió. Ha sido amenazado, demandado, golpeado, robado a punta de pistola, incluso le han bombardeado su oficina. Aprendió el juego de las peleas en el trabajo en una época en la que había poco dinero en televisión. Tenías que promocionar y vender entradas en esos días. Pusiste colillas en los asientos o no sobreviviste. A lo largo de su carrera, Peltz guardó todos los contratos, declaraciones de pérdidas y ganancias, fotografías, programas, carteles, lo que sea. Su oficina es como un museo de boxeo. Todos los hechos y cifras son precisos. Este libro es una mirada asombrosa de la vida real a lo que es estar en el negocio del boxeo. Peltz también es uno de los grandes narradores de la ciencia dulce. Cuenta una docena de anécdotas fascinantes y, a menudo, divertidas sobre los luchadores y la gente del boxeo que conoció y con los que trabajó. Joe Frazier, Bernard Hopkins, Marvin Hagler, Benny Briscoe, Willie Monroe, Cyclone Hart, Tyrone Everett, Matthew Saad Muhammad, Artur0 Gatti, Jeff Chandler, Charles Brewer, The Blue Horizon, The Spectrum, Atlantic City, EE. UU. Tuesday Night Fights, ESPN2 Friday Night Fights, están todos aquí. Y hay mucho más. Si eres un fanático serio del boxeo, o eres un historiador del boxeo, o estás interesado en el boxeo de Filadelfia, este libro es de lectura obligada. No solo se divertirá, traerá buenos recuerdos y aprenderá muchas cosas nuevas sobre el deporte que todos amamos. ¿A qué se refiere Thirty Dollars and a Cut Eye ? Encontrarás la respuesta en el Capítulo Cinco. Ahora disponible en Amazon.com . Léelo gratis si tienes Kindle Unlimited. Forte-Grandelli el título de la Unión Europea en Italia por DAZN Tszyu: Castaño tiene que pelear conmigo

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.