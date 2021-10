Tszyu: Castaño tiene que pelear conmigo Por Ray Wheatley – World of Boxing El peso mediano ligero # 1 de la OMB, Tim Tszyu (19-0, 15 KOs), chocará con el # 7 de la OMB Takeshi Inoue (17-1-1, 10 KOs) el 17 de noviembre en Sydney. En agosto, Tszyu se convirtió en el retador obligatorio del campeón de peso mediano ligero de la OMB, Brian Castaño, y espera una oportunidad de título mundial en 2022. “Esa es la cosa. [Castaño] es obligatorio ahora, así que no tiene más remedio que pelear conmigo ”, dijo Tszyu al West Australian. “Sí, una vez que empiece a golpearlo en la cara, se arrepentirá de sus palabras, supongo”. Continuó: “Mira, Castaño va a ser un desafío difícil. Charlo, no pudo pasarle por encima a Castaño de forma convincente. Nunca lo hizo. Charlo está sobrevalorado. Charlo está en un mundo propio. Castaño es un competidor duro, su presión y su torpeza. “Es pequeño y siempre entra en su pelea, así que el objetivo es convertir su pelea en mi pelea”. Reseña del Libro: Treinta dólares y un ojo cortado de J Russell Peltz Shakur vence a Herring y gana el título de 130 libras de la OMB

