Shakur vence a Herring y gana el título de 130 libras de la OMB El ex campeón mundial de peso pluma Shakur Stevenson (17-0, 9 KOs) dominó, destronó al campeón mundial de peso ligero junior de la OMB Jamel “Semper Fi” Herring (23-3, 11 KOs) el sábado por la noche ante una multitud de 5.123 en State Farm. Arena en Atlanta, Georgia. Stevenson fue demasiado rápido y demasiado hábil para el campeón de 35 años, tanto por fuera como por dentro. El combate se detuvo en el décimo round por el árbitro Mark Nelson cuando Shakur comenzó a dominar sin oposicion a Herring. La hora era la 1:30. En el momento de la detención, Stevenson estaba lanzando una blanqueada en dos de las tres tarjetas. Zayas, Ali Walsh y Yung Holy victoriosos en Herring-Stevenson en Atlanta

