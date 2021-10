Zayas, Ali Walsh y Yung Holy victoriosos en Herring-Stevenson en Atlanta El invicto peso mediano junior de 19 años Xander Zayas (11-0, 8 KOs) golpeó a Dan Karpency (9-4-1, 4 KOs) durante cuatro asaltos el sábado por la noche en el co-estelar Herring-Stevenson en State Farm Arena en Atlanta, Georgia. Karpency no pudo continuar después de la cuarta ronda. El peso mediano Nico Ali Walsh (2-0, 2 KOs), nieto de la leyenda del ring Muhammad Ali, detuvo a James Westley II de 36 años (1-1, 0 KOs) en la tercera ronda. Walsh derribó a Westley al final de la segunda ronda. La esquina de Westley agitó la toalla después de otra caída en la tercera ronda. Eran las 2:30. El invicto peso mediano junior Evan “Yung Holy” Holyfield (8-0, 6 KOs), hijo de la leyenda del ring Evander Holyfield, derrotó a Charles Stanford (6-4, 3 KOs) con una combinación izquierda / derecha en la segunda ronda. El tiempo era: 30. El invicto olímpico estadounidense Troy “The Transformer” Isley (3-0, 2 KOs) anotó un KO en el primer asalto sobre Nicholi Navarro (2-2, 2 KOs) en una pelea de peso mediano. El tiempo era 2:48. El probador de peso welter junior Eric Palmer (13-14-5, 1 KO) sorprendió al previamente invicto Roddricus Livsey (8-1-1, 5 KOs), ganando una decisión dividida en seis asaltos. Las puntuaciones fueron 58-56, 58-56 Palmer, 59-55 Livsey. En un choque de prospectos invictos de peso pluma 3-0, Haven Brady Jr. (4-0, 3 KOs) logro una decisión unánime en cuatro asaltos sobre Roberto Negrete (3-1, 1 KO). Las puntuaciones fueron 40-36 3x. El peso welter junior Antione Cobb (1-0, 1 KO) necesitó solo 58 segundos para noquear a Jerrion Campbell (2-2, 0 KOs). Una mano derecha extendió a Campbell sobre la lona. El peso ligero Harley Mederos (2-0, 1 KO) ganó una decisión unánime en cuatro asaltos sobre Deljerro Revello (0-2). Las puntuaciones fueron 40-35 3x. Shakur vence a Herring y gana el título de 130 libras de la OMB La AMB fija fecha límite para Aleem-Hovannisian

