La AMB fija fecha límite para Aleem-Hovannisian El Comité de Campeonatos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) otorgó un límite de tiempo de 15 días a partir del 21 de octubre a los equipos de Raeese Aleem y Azat Hovannisian para llegar a un acuerdo para su pelea eliminatoria de peso súper gallo, que decidirá el próximo retador obligatorio en la categoría. La organización pionera denegó la solicitud de aplazamiento de las negociaciones hasta el 29 de noviembre presentada por el equipo de Aleem por no existir motivos válidos para hacerlo. La pelea entre Aleem y Hovannisian se ordenó el pasado 27 de agosto. En ese momento, Marshall Kauffman, quien representa a Aleem, solicitó un aplazamiento para que el peleador pudiera participar, en una pelea programada sin el conocimiento del cadáver, que iba a tener lugar en último lugar. 18 de septiembre. Aleem había programado una pelea con Eduardo Báez sin el conocimiento de la AMB, pues la fecha de esa pelea estaba cercana a la fecha en que se envió la obligación de negociar, la AMB consideró dejarlo pelear y si Aleem ganaba seguir negociando, pero cuando esa pelea fue cancelada porque Brandon Figueroa, quien fue el peleador destacado de ese evento, dio positivo por Covid 19 el 7 de septiembre, no hubo necesidad de enviar una comunicación formal para permitirle pelear con Báez y las negociaciones para la solicitud de pelea obligatoria. debe continuar. El 4 de octubre, la AMB envió una comunicación a los equipos Aleem y Hovannisian dándoles 10 días para negociar la pelea eliminatoria. Al día siguiente, Kauffman solicitó un aplazamiento hasta el 29 de noviembre. Ese mismo día, Golden Boy Promotions (GBP), la compañía que representa a Hovannisian, se opuso enérgicamente a la solicitud de aplazamiento de Kauffman. La objeción fue hecha por George Gallegos, representante de GBP, quien basó su oposición en el hecho de que la solicitud de aplazamiento no tenía regulaciones que la respaldaran. Por su parte, Kauffman, en representación de Aleem, respondió el 6 de octubre a esa objeción y afirmó que el evento del 18 de septiembre había sido reprogramado para el 27 de noviembre para el combate previamente firmado contra Báez. Las reglas de la AMB establecen que el Comité de Campeonato puede seleccionar un contendiente obligatorio para cada división de peso o mediante un combate eliminatorio. La selección puede estar sujeta a condiciones. Generalmente, el boxeador mejor calificado en la división, o el campeón regional clasificado entre los 5 primeros, calificará para ser nombrado contendiente oficial, a menos que no esté o no esté disponible para pelear por el título dentro del período requerido. . El Comité puede retirar el reconocimiento de un boxeador como contendiente obligatorio por no cumplir con estas reglas o por no cumplir con cualquier condición de nombramiento como contendiente obligatorio. Como se indica en la Regla C.29 de la WBA. Por otro lado, el Presidente del Comité de Campeonatos puede otorgar un período de negociación de 30 días a los boxeadores seleccionados para participar en una eliminatoria o un Box Off. Si no se llega a un acuerdo dentro de este tiempo, el Presidente abrirá la pelea para pujar por la bolsa según lo dispuesto en la Regla C.32 de la AMB. Si un boxeador se niega a participar en un combate obligatorio de defensa, eliminación o box off, su título puede quedar vacante, o puede ser degradado o eliminado de la clasificación. En este caso, la decisión de no otorgar la solicitud de aplazamiento al equipo de Aleem fue porque no lograron demostrar la razón por la cual el peleador está obligado contractualmente a enfrentar a Báez. El motivo del aplazamiento no se debió a la discapacidad médica de los combatientes. Por otro lado, el combate Aleem-Baez no es por un campeonato o unificación, por lo que no es lo suficientemente significativo como para otorgar el aplazamiento. El plazo fijado, el 5 de noviembre, es la fecha límite y de no llegar a un acuerdo, se abrirá la pelea a licitación. En el caso de que Aleem participe en una pelea que no sea la eliminatoria contra Hovannisian, su reconocimiento será revocado y Hovannisian será certificado como retador obligatorio para la división. Nguyen sorprende a Tada por el cinturón femenino de las 105 libras de la OMB

