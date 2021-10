Forte-Grandelli el título de la Unión Europea en Italia por DAZN El 5 de noviembre en el Palazzo dello Sport en Roma, Italia, el campeón de peso pluma de la Unión Europea Mauro Forte (16-0-1 con 6 KOs) pondrá su cinturón en la línea contra Francesco Grandelli (15-1-1 con 3 KOs) sobre el 12 rondas de distancia en la tarjeta Signani-Diaz transmitida por DAZN promovida por Opi Since 82-Matchroom Italia. Tanto Forte como Grandelli han sido campeones italianos de peso pluma. Mauro Forte también ha ganado los títulos de peso pluma WBC Mediterranean e IBF International. En el ranking de la Unión Europea de Boxeo, Forte es el número 4 mientras que Grandelli es el número 7. El actual campeón europeo de peso pluma es Karim Guerfi ​​(Francia) y Forte y Grandelli quieren desafiarlo. Mauro, ¿dónde estás entrenando? “En el gimnasio Golden Power de Roma con el entrenador Emiliano Filippi. Trabajamos juntos desde que competí como aficionado. Para esta pelea, viajamos a otras ciudades italianas para entrenar con profesionales como Vincenzo La Femina, Raffaele Imparato y el campeón mundial superpluma de IBO Michael Magnesi “. Mencionaste tu carrera amateur. Cuéntanos tus mejores resultados. “Tuve 54 peleas amateur: gané los Guantes de Oro italianos y una medalla de plata en el campeonato italiano”. ¿Viste las peleas de Francesco Grandelli? “Sí y lo respeto. Es un buen luchador y será un oponente difícil. Estoy bien preparado y, por tanto, confío en ganar ”. Si vence a Grandelli, ¿seguirá defendiendo el título de la Unión Europea? “No lo creo. El ganador debería tener una oportunidad contra el campeón europeo de peso pluma Karim Guerfi. Vi sus peleas y sé que puedo vencerlo “. ¿Tienes un ídolo del boxeo? “Me gustan mucho Canelo Alvarez, Terence Crawford y Vasily Lomachenko por sus habilidades y rapidez. Como fan, mi luchador favorito fue Miguel Angel Cotto. También me gustó Mike Tyson, quien era considerado solo un gran golpeador pero que también tenía habilidades defensivas (al menos al comienzo de su carrera) ”. * * * Las otras peleas de la Roma Boxing Night. En la división de peso semipesado, Serhiy Demchenko (Ucrania, 23-15-1 con 15 KO) peleará con Hrvoje Sep (Croacia, 10-0 con 8 KOs) en la distancia de 6 asaltos. Además, el peso súper welter Mirko “Terminator” Natalizi (Italia, 11-0 con 7 KO) luchará por el cinturón de la FIB Internacional. Su oponente será anunciado en breve. El superligero Armando Casamonica (Italia, 3-0) luchará contra Mauro Loli (Italia, 5-2) en la distancia de 6 rondas. La campeona italiana de peso súper gallo Maria Cecchi (5-0 con 1 KO) peleará contra Bec Connolly (Reino Unido, 3-10) en la distancia de 8 asaltos. Betancourt-Marrero el viernes en Kissimmee por Telemundo Reseña del Libro: Treinta dólares y un ojo cortado de J Russell Peltz

