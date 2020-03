Reino Unido cancela todos los eventos de boxeo Hasta hoy, el gobierno del Reino Unido y las autoridades sanitarias habían decidido que todos los eventos públicos actualmente planificados (incluidos los eventos de boxeo) eran libres de seguir adelante. Esa política ahora ha terminado. La Junta Británica de Control de Boxeo hizo hoy el siguiente anuncio: CORONAVIRUS (COVID-19) Con respecto a lo anterior y la declaración realizada por el Primer Ministro Boris Johnson, todos los eventos públicos bajo la jurisdicción de la Junta de Control del Boxeo Británico se cancelan lamentablemente. Una consideración adicional del asunto tendrá lugar a principios de abril. Los eventos definitivamente cancelados incluyen:

20 de marzo, semifinales de Golden Contract LH, ESPN +

28 de marzo, David Avanesyan vs. Josh Kelly, DAZN Otros eventos en riesgo probable son:

4 de abril, Lewis Ritson vs.Miguel Vázquez, DAZN

11 de abril, Joe Joyce vs.Daniel Dubois, ESPN + Cancelan Horn-Tszyu para el 22 de abril en Australia ¿Cuánto tiempo hasta que las cosas vuelvan a la normalidad?

