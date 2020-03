Cancelan Horn-Tszyu para el 22 de abril en Australia Por Ray Wheatley – World of Boxing Un día después de que las entradas salieron a la venta y los promotores insistieron en que el enfrentamiento entre Jeff Horn y Tim Tszyu se llevaría a cabo según lo programado el 22 de abril en el Queensland Country Bank Stadium en Townsville, Queensland, Australia, el evento se canceló abruptamente. No se anunció una nueva fecha. Cancelan Boesel-Dunnpor el título de la AMB Reino Unido cancela todos los eventos de boxeo

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.