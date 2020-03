Cancelan Boesel-Dunnpor el título de la AMB SES Boxing anunció hoy que la pelea por el título interino de peso semipesado de la AMB del 28 de marzo entre el campeón Dominic Boesel y Zac Dunn se cancela. Después de considerar las circunstancias diarias dinámicamente cambiantes de la pandemia mundial de coronavirus, SES determinó que organizar el evento en la fecha programada no es posible y un aplazamiento es inevitable. Las entradas para el evento SES siguen siendo válidas para la nueva fecha, que se comunicará lo antes posible. “Consideramos deliberada y cuidadosamente esta decisión de posponer la gala de boxeo SES”, dijo el promotor Ulf Steinforth. “Recibimos asesoramiento de expertos desde el principio y hubiéramos celebrado este evento incluso después de todas las restricciones. Sobre todo, nuestra responsabilidad como parte de la sociedad es la salud y el bienestar de todos los involucrados. ¡Esto siempre fue primordial! Ahora el aplazamiento es inevitable. Lo siento por nuestros boxeadores, nuestro equipo de boxeo SES, las personas que cuidaron la organización de manera tan sacrificada y útil y, sobre todo, por nuestros socios y proveedores de servicios. Matchroom cancela todos los eventos de marzo y abril Cancelan Horn-Tszyu para el 22 de abril en Australia

