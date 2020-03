¿Cuánto tiempo hasta que las cosas vuelvan a la normalidad? Por Karl Freitag A menos que puedan encontrar una manera de hacer eventos de boxeo sin espectadores, parece que no habrá eventos de boxeo en los Estados Unidos durante bastante tiempo. Los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) acaban de recomendar que comiencen la cancelación de inmediato y durante las próximas 8 semanas de TODOS LOS EVENTOS DE 50 O MÁS PERSONAS SE CANCELEN . Esto incluye eventos deportivos, conferencias, festivales, desfiles, conciertos, bodas y otros tipos de asambleas. MGM Resorts ha anunciado que suspenderá las operaciones en sus propiedades de Las Vegas hasta nuevo aviso, efectivo a partir del martes 17 de marzo. Eso lo hace en la tarjeta Showtime del 28 de marzo con Luis Nery vs. Aaron Alameda en el Park MGM. ¡MGM no planea volver a reservar habitaciones hasta MAYO! Las eliminatorias olímpicas de boxeo de Tokio 2020 en el Copper Box Arena de Londres estuvieron abiertas a los fanáticos durante el fin de semana. Eso terminará hoy a medida que el evento continúe a puerta cerrada y no se permitirá la asistencia de más espectadores. La política tendrá lugar hasta el final del torneo. Los fanáticos que tenían boletos recibirán un reembolso. Si el boxeo vuelve a las arenas antes del 6 de junio, esa será la fecha en que el campeón de peso mediano de la FIB, Gennady Golovkin, haga su defensa obligatoria contra Kamil Szeremeta en The Forum en Inglewood, California. La noticia fue reportada por ESPN, sacando a su rival DAZN al anunciar su propia pelea. Curiel derrota a Guarneros por el título del Fecombox del WBC

