Curiel derrota a Guarneros por el título del Fecombox del WBC Fotos: Pablo Lozano / All Star Boxing En un enérgico combate de peso mosca, Adrian “Gatico” Curiel (15-3, 3 KOs) ganó una decisión unánime de diez rounds sobre Hugo “Verdugo” Guarneros (16-3-2, 8 KOs) para reclamar el título vacante del WBC Fecombox el viernes noche en el Domo del Sindicato Nacional de los Trabajadores IMSS en la Ciudad de México. Las puntuaciones fueron 98-91, 98-92, 96-93.



Hubo una buena acción bidireccional durante toda la pelea. La carga dura Curial empujó el ritmo y anotó una caída repentina en el cuarto round (no tomado en cuenta por el árbitro, pero dos jueces anotaron el round de 10-8 de todos modos). ¿Cuánto tiempo hasta que las cosas vuelvan a la normalidad? Escándalo de Tyson Fury por supuesta 'carne contaminada' estalla en Reino Unido

