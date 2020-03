Escándalo de Tyson Fury por supuesta ‘carne contaminada’ estalla en Reino Unido Los tabloides Británicos están teniendo un día de campo sobre un reclamo de un agricultor que dice que le mintió a UKAD (la agencia antidopaje del Reino Unido) sobre el suministro de una carne de Jabali que supuestamente estaba contaminada al actual campeón del WBC, Tyson Fury en 2015. Fury y su primo Huey dieron positivo por el esteroide prohibido nandrolona en 2015 y lo atribuyó a la carne o suplementos contaminados de jabalí. El agricultor afirma que le prometieron £ 25,000 para mentir, pero nunca le pagaron. UKAD aparentemente se está tomando el reclamo en serio. El promotor del Salón de la Fama Frank Warren, que co-promueve a Fury, declaró: “El agricultor que hizo estas acusaciones escandalosas me envió una carta en octubre pasado, lleno de errores y básicamente diciéndome que había cometido perjurio al firmar declaraciones bajo juramento y mentira. Cuando lo llamé, él pidió dinero. Le dije que se fuera y se pusiera en contacto con UKAD. Eligió no hablar con UKAD sino hablar con un periódico. “Cómo alguien puede tomar a este hombre en serio está más allá de la creencia. Tyson nunca ha conocido a este hombre en su vida. Qué montón de basura. Dejaremos esto con UKAD para investigar y no esperemos que vaya más allá. “Parece que mientras la temporada de fútbol se ha detenido, no hay nada que escribir y la temporada tonta ha comenzado”. Los Furys y UKAD finalmente llegaron a un acuerdo sobre el tema en 2017. Curiel derrota a Guarneros por el título del Fecombox del WBC Expectativa por la posible cancelacion de eventos por la Comisión de Nevada

