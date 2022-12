Razones por la cual Ramírez rechaza enfrentar a Prograis Rick Mirigian, mánager del ex campeón mundial José Ramírez, ha explicado en las redes sociales por qué Ramírez rechazó un desafío por el título obligatorio contra el actual campeón superligero del CMB, Regis Prograis, debido a la división de premios 65/35 que el CMB ha designado a favor de Prograis. Mirigian dijo que habrían tomado 60/40. En cambio, el campamento de Ramírez apuntará a una pelea de ESPN en marzo contra Richard Commey. Permítanme desglosar esto para todos los que hablan mierda con los hechos sobre por qué @jcramirez2012 vs. @regisprograis no sucedió: 1) Ramírez prosiguió la pelea de inmediato y se movió a una subasta y simplemente pidió una división justa. 2) Regis es un peleador increíble que es respetado por todos nosotros y un verdadero talento, pero en comparación con el negocio que hace Ramírez (esto es un negocio), Regis no se acerca y nunca se ha acercado a lo que gana Ramírez, su poder de atracción supera los 130,000. personas que han asistido a sus 12 peleas en la arena, sus patrocinios, promotor respaldado por la red, equidad construida en él y trae un currículum que incluye un apodo olímpico, campeón mundial con múltiples defensas, campeón mundial unificado y ex campeones mundiales vencidos, etc. 3) No olvidemos que si no fuera por Ramírez haciendo el tiempo para su familia y la boda, Regis no habría tenido esa oportunidad. Ramírez sufrió más que cualquier peleador durante el tiempo de entrenamiento por covid durante casi 16 meses, pelea tras pelea, faltar a los cumpleaños de su hijo/familia, cancelar fechas de bodas anteriores, etc. 4) NO HAY NADIE contra quien Regis pueda pelear para acercarse a lo que haría con Ramírez, ya que Teofimo López no peleará por el 30 por ciento y sus manejadores no lo dejarían pelear con Regis, ya que lo destruiría como todos acabamos de ver a López no puede pelear en 140. Regis debería haberle enviado a Ramírez una tarjeta de GRACIAS por hacer una división 50/50 y mucho menos lo que Ramírez estaba dispuesto a hacer y darle una división aún más alta y exposición de una red importante. Regis ganará menos de la mitad de lo que ganaría con Ramírez contra los muchachos disponibles ahora. Ramírez ganará 2.5 veces lo que ganará Regis peleando como campeón. Ramírez estaba dispuesto a aceptar un recorte salarial masivo para pelear, pero esa división que le dio a Regis el DOBLE de lo que obtendría Ramírez fue simplemente cómico. 5) Ramírez tiene un equipo real y un gran gerente que puede organizar eventos para él de arriba a abajo y crear múltiples fuentes de ingresos, así como un promotor con una red importante y todo esto le permite opciones en el peor de los casos como este que Regis no tiene, eso no es un golpe para Regis en absoluto, como dije, es muy respetado y un luchador y una personalidad increíbles en el deporte. Conferencia de Prensa de lanzamiento de Navarrete-Wilson Spence: Crawford es una pelea que realmente quiero Like this: Like Loading...

