Spence: Crawford es una pelea que realmente quiero El campeón de peso welter del CMB/AMB/FIB comentó sobre las negociaciones estancadas para una pelea de unificación con el campeón de la OMB Terence Crawford durante la transmisión de Showtime del sábado. “Maldita sea. Si hubiera hecho todo lo posible para que la pelea se llevara a cabo, la pelea se habría llevado a cabo”, afirmó Spence. “¿Tú sabes qué estoy diciendo? Por supuesto, no lo hizo, y lo hizo de la manera equivocada. Si él hubiera estado arriba y arriba y hubiera dicho ‘oye, voy a pelear con este tipo por diez millones de dólares, es una pelea fácil, quiero hacer este dinero rápido y vuelvo’. Probablemente le habría dejado hacerlo. ‘Sal y consigue tu dinero, hombre’. “Pero por la forma en que lo hizo, y tratando de culpar a mi lado por estropear las negociaciones, sentí que eso no estaba del todo bien. Así que espero poder girar ese bloque nuevamente e ir a negociaciones e intentar pelear con él porque esa es una pelea que realmente quiero y espero que podamos hacer que suceda el próximo año”. Razones por la cual Ramírez rechaza enfrentar a Prograis Fallece el legendario árbitro Estadounidense, Steve Smoger Like this: Like Loading...

