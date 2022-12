Fallece el legendario árbitro Estadounidense, Steve Smoger Por. Gabriel F.Cordero Tristes noticias! El legendario árbitro miembro del Salón de la Fama Internacional en Canastota, Steve Smoger falleció este 19 de diciembre después de una larga enfermedad. Se ha podido conocer que no habrá servicio funerario. Smogger estuvo en más de 200 combates de campeonato mundial y fue uno de los que más viajó en su profesión, con la distinción de arbitrar en más estados y países que cualquier otro árbitro de boxeo en la historia de este deporte. Smogger era un tipazo y un gran caballero…. Hombre decente y presto siempre a dar lo mejor… Gentil y amigable… Tipos de una generación de oro y de mucho valor humano por eso se le extrañará por su razón de vida y legado humano. Pascal-Eifert en eliminatoria de la FIB el 9 de enero en Canadá Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.