Pascal-Eifert en eliminatoria de la FIB el 9 de enero en Canadá Una eliminatoria por el título de peso semipesado de la FIB entre la FIB #4 Jean Pascal (36-6-1, 20 KOs) y la FIB #6 Michael Eifert (11-1, 4 KOs) está programada para el 9 de febrero en Bell Place en Laval, Quebec, Canadá. El ganador será el contendiente obligatorio oficial de la FIB para el campeón mundial de la FIB, Artur Beterbiev. Pascal, de 40 años y tres veces campeón del mundo, tendrá la ventaja que estará en su ciudad natal. Eifert, de 24 años, que proviene del establo SES en Magdeburg, Alemania, nunca se ha enfrentado a nadie cercano al nivel de Pascal, por lo que es un gran paso adelante. Fallece el legendario árbitro Estadounidense, Steve Smoger Frank Martin: Estamos listos para cualquiera en las 135 libras Like this: Like Loading...

