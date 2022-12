Frank Martin: Estamos listos para cualquiera en las 135 libras El principal contendiente invicto, Frank “The Ghost” Martin (25-0, 14 KOs) quiere entrar en la concurrida mezcla de títulos mundiales de peso ligero después de su victoria dominante sobre el previamente invicto Michel “La Zarza Ali” Rivera el sábado por la noche en Las Vegas. “Simplemente creo en mí mismo y creo en nuestro equipo”, dijo Martin. “Sabemos lo que estamos haciendo y estamos trabajando consistentemente. Creíamos en ello y creíamos que estábamos listos para cualquiera de los mejores peleadores, así que vamos a por ellos. Estamos listos para comer. En cuanto a la pelea contra Rivera, Martin dijo: “Esto es justo lo que hago. Me sentí bien esta noche. Hubo algunas cosas que vi allí que no capitalicé, pero entramos allí e hicimos el trabajo. Mi esquina me decía que me mantuviera afuera, que tuviera cuidado con la mano derecha y que trabajara en el plan de juego. Estaba usando mis piernas y podría haberlo hecho mucho más. Funcionó para nosotros esta noche, pero hay mucho margen de mejora y vamos a seguir trabajando”. Martin es promovido por el campeón unificado de peso welter Errol Spence Jr’s Man Down Promotions y dirigido por el entrenador Derrick James. “Es una bendición estar en el gimnasio con Errol y Jermell (Charlo) y ellos me hacen seguir adelante. Siempre observo a Errol cuando entrena y siempre hago preguntas y busco mejorar. Al ver campeones en la cima como ellos, no obtengo nada más que juego de ellos”. Aslan vence con 52 años y Faust logra triunfo en Alemania Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.