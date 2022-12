Aslan vence con 52 años y Faust logra triunfo en Alemania El peso pesado invicto Victor Faust, quien se suponía que boxearía en la cartelera secundaria de la cartelera Charr-Browne que fracasó en Dubai, aún logró pelear el sábado. El promotor de Faust, Erol Ceylan, cambió la ubicación de la pelea de Faust contra el regreso de Franklin “Yah Yah” Lawrence a una cartelera de boxeo en Göppingen, Alemania. Faust (11-0, 7 KOs) arruinó el regreso al ring de Lawrence (21-3-2, 16 KOs) por decisión unánime en ocho asaltos. Derribó a Lawrence en la quinta ronda en camino a una victoria 80-71, 80-71, 79-72. Fue la primera pelea de Lawrence desde que perdió ante Andy Ruiz en 2016. En el evento principal, el eterno ex campeón de peso crucero de la AMB, Firat Arslan (53-9-3, 38 KOs) vencio a Jackson Dos Santos (22-15, 20 KOs) en el tercer round después de tres caídas. Por el momento, Arslan, de 52 años, es el boxeador de mayor edad con clasificación mundial y actualmente ocupa el puesto número 6 de la AMB en la división de peso crucero. Frank Martin: Estamos listos para cualquiera en las 135 libras Resultados de evento de Golden Boy en California Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.