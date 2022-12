Resultados de evento de Golden Boy en California Por Miguel Maravilla en ringside El invicto peso welter mexicano Raúl Curiel (12-0, 10 KO’s) de Tamaulipas, México anotó un espectacular nocaut en el segundo asalto sobre Brad Solomon (29-6, 9 KO’s) de Luisiana encabezando el Golden Boy Fight Night – LA Edition en DAZN el sábado por la noche en el Commerce Casino & Hotel Events Center en Commerce, California. Un derechazo de izquierda y volado de Curiel perforó a Solomon y golpeó la lona. Solomon logró arrodillarse, pero el árbitro Ray Corona llegó a una cuenta de diez a los 44 segundos de la segunda ronda. Diego De La Hoya (24-1, 11 KO’s) de Mexicali regresó al ring con una decisión técnica en el octavo asalto sobre José González (23-11-1, 13 KO’s) en el combate coestelar de peso superpluma. De La Hoya tuvo un comienzo rápido. Un gancho de izquierda de De La Hoya en el tercero tambaleó a González, momentos después un derechazo corto derribó a González. En el cuarto asalto, De La Hoya continuó atacando a González con grandes golpes. Una combinación básica de jab, jab y mano derecha de De La Hoya derribó a González para comenzar el quinto. Todo fue De La Hoya en la segunda mitad de la pelea mientras boxeaba, pero también parecía estar cansado. En el séptimo, De La Hoya siguió marcando a González precisamente mientras él trabajaba con el jab y seguía con combinaciones. El ojo de González parecía estar cerrado en el octavo asalto. El árbitro Thomas Taylor lo llevó a la esquina para que lo revisara el médico. Después de una estrecha observación, el árbitro detuvo la pelea a pedido del médico, lo que obligó a que la pelea pasara a las tarjetas de puntuación. Los tres jueces puntuaron el combate 80-70. * * * El prospecto de peso supermediano Aaron Silva (11-0, 8 KO’s) de Monterrey, México anotó un nocaut en el quinto asalto sobre Alan Campa (18-7, 12 KO’s) de Sonora, México. Silva boxeó con eficacia acechando con el jab en las primeras rondas rompiendo la cabeza de Campa. El prospecto invicto se confundió cuando comenzó a soltar las manos y en el _ un gancho de izquierda envió a Campa a la lona. Se levantó, pero Silva lo derribó por segunda vez, lo que obligó a la árbitro Sharon Sands a suspender la pelea a las 2:34 del quinto. * * * El prospecto invicto de peso ligero de Glendora, Jousce “Tito” González (14-0-1, 12 KO’s) ganó una decisión unánime muy dura y reñida sobre el ex retador al título mundial Iván Cano (26-11-2, 16 KO’s) de la Ciudad de México. Fue una acción sin parar desde la campana de apertura cuando González y Cano lucharon a un ritmo acelerado. Cano lideró constantemente con la cabeza, ya que hizo que González se sintiera incómodo en la primera parte de la pelea. En el cuarto asalto, González pareció tener un pequeño corte por un choque de cabezas, pero siguió luchando. González respaldó a Cano en el quinto y conectó con tiros de poder. Cano conectó algunos golpes sólidos en el sexto asalto mientras González seguía atravesándolos y presionando. Una gran mano derecha de Cano aterrizó para comenzar el noveno asalto mientras González seguía acercándola. Con la pelea aparentemente reñida en el décimo y último asalto, González sangrando por su corte estaba al ataque mientras Cano retrocedía y estaba contra las cuerdas y parecía cansado. Después de diez rondas, los jueces calificaron la pelea 98-92, 98-92 y 97-93 mientras González se mantuvo invicto en una dura batalla. * * * En una pelea competitiva, los pesos ligeros Ángel Vásquez (12-0, 6 KO’s) de Río Colorado, México ganaron por decisión unánime en seis asaltos a Nick Sullivan (6-1, 1 KO) de Norfolk, Virginia. Sullivan mostró un boxeo rápido y rápido mientras Vásquez presionaba desde el principio. Más adelante en la pelea, Sullivan mantuvo su distancia y contraatacó mientras Vásquez se abría paso hacia adentro. Sullivan se resbaló en la esquina en el quinto pero aparentemente fue empujado hacia abajo, lo que provocó una deducción de puntos del árbitro Sharon Sands. Vásquez anotó una caída en el sexto cuando sacudió a Sullivan forzando a que sus guantes se tocaran. Después de seis asaltos, los tres jueces anotaron el combate 57-55 a favor de Ángel Vásquez, ya que la caída marcó la diferencia. * * * La ex campeona indiscutible de peso súper welter Cecilia “La Primera Dama” Braekhus (37-2, 9 KO’s) de Noruega a través de Colombia regresó al ring después de dos años, con una victoria por decisión unánime sobre Marissa Portillo (19-16-3, 4 KO’s) de Argentina. Un comienzo lento ya que Braekhus y Portillo se sintieron con el jab en la primera ronda. Braekhus conectó por dentro con un gancho de izquierda en el segundo asalto, deteniendo el impulso de Portillo y tirándola contra las cuerdas. A partir de ese momento, todo fue Braekhus mientras trabajaba en el camino hacia la victoria por decisión. Portillo se defendió al llegar hasta el final con la ex campeona. Los tres jueces anotaron la pelea 60-54. * * * El peso ligero de Oxnard, Ricardo Quiroz (12-1, 6 KO’s) y Martín León (15-2, 10 KO’s) de Culiacán, Sinaloa, México, pelearon durante ocho asaltos en una pelea competitiva. Fue un asunto de ida y vuelta. Después de ocho asaltos, los jueces puntuaron el combate 78-74, 78-73 y 78-73 para Quiroz. * * * En la pelea inaugural del Commerce Casino & Hotel en Commerce, California, el peso pluma Gregory Morales (14-1, 8 KO’s) de San Antonio, Texas ganó por decisión unánime a Diuhl Olguin (15-29-5, 10 KO’s). Los tres jueces calificaron la pelea 59-55. Sigue a Miguel en Twitter @MigMaravilla Aslan vence con 52 años y Faust logra triunfo en Alemania Resultados desde Las Vegas Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.