Resultados desde Las Vegas En una eliminatoria de peso ligero de la AMB entre peleadores invictos, el número 10 de la AMB, Frank “The Ghost” Martin (17-0, 12 KOs) anotó una amplia decisión unánime en doce asaltos sobre el número 2 de la AMB, Michel “La Zarza Ali” Rivera (24-1, 14). KOs) el sábado por la noche en The Chelsea dentro de The Cosmopolitan of Las Vegas. Martin fue más rápido, más nítido y conectado a un ritmo más alto. Rivera no parecía saber cómo pelear contra un zurdo mientras giraba continuamente hacia el poder de Martin. Martin derribó a Rivera en la séptima ronda y dominó totalmente después de eso. Las puntuaciones fueron 117-110, 118-109, 120-107. Martin superó a Rivera 174 a 67 y conectó el 31% de sus tiros, en comparación con el 15% de Rivera. En una eliminatoria de peso súper mediano de la FIB, el invicto # 9 de la FIB, Vladimir Shishkin (14-0, 8 KOs) anotó una decisión unánime en doce asaltos sobre el ex campeón de la FIB y actualmente clasificado como el # 7 de la FIB, José Uzcátegui (32-5, 27 KOs). Shishkin simplemente superó a Uzcátegui para reclamar una victoria 115-113, 117-111, 117-111. En una eliminatoria de peso gallo de la FIB, el #6 de la FIB Vincent Astrolabio (18-3, 13 KOs) venció con un nocaut en el sexto asalto contra el #3 de la FIB Nikolai Potapov (23-3-1, 11 KOs). Astrolabio derribó a Potapov en la primera ronda. Potapov se arrodilló en el quinto round para otra caída. En el sexto round, Astrolabio derribó a Potapov para el conteo. El tiempo era 1:26. El superligero Omar “El Relámpago” Juárez (14-1, 5 KOs) venció por decisión unánime en diez asaltos a Austin Dulay (15-4, 11 KOs). A Juárez se le dedujeron dos puntos por golpes bajos en la segunda ronda por parte del árbitro Michael Ortega. Se dedujo un tercer punto en la cuarta ronda. Sin embargo, Juárez aún obtuvo la victoria por puntajes de 96-91, 96-91, 94-93. El campo de Dulay no estaba contento con la puntuación de la pelea. El invicto peso mediano de 19 años Elijah García (13-0, 11 KOs) noqueó a Cruse Stewart (8-2, 6 KOs) con un gancho de izquierda en la segunda ronda. Resultados de evento de Golden Boy en California Mbilli vence a Alexander por título WBC Silver en Francia Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.