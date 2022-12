Conferencia de Prensa de lanzamiento de Navarrete-Wilson Es oficial. El actual campeón mundial de peso pluma de la OMB, Emanuel “Vaquero” Navarrete (36-1, 30 KOs) y el contendiente número 3 de la OMB, Liam Wilson (11-1, 7 KOs) lucharán por el título mundial vacante de peso ligero junior de la OMB el 3 de febrero en el Desert Diamond Arena. en Glendale, Arizona. Emanuel Navarrete: “Esta es mi oportunidad de convertirme en tricampeón del mundo. Voy por esa corona. Liam Wilson es un buen luchador, pero este es mi momento, y todos verán a un ‘Vaquero’ Navarrete mucho más completo y con mucha sed de victoria. Mi peso ideal es de 130 libras, y eso lo demostraré el 3 de febrero cuando sea campeón mundial por México y San Juan Zitlaltepec. Wilson no se interpondrá en el camino de mi sueño”. Liam Wilson: “Es un campeón, un guerrero y un nombre familiar en todo el mundo, pero ahora es mi momento. Vengo a alterar el desfile. He esperado toda mi vida por este momento, y no lo dejaré pasar porque significa más para mí. Juré a mi padre en su lecho de muerte que algún día ganaría un título mundial para él. Espero cumplir esta promesa el 3 de febrero”. En otra acción, el invicto peso welter junior Arnold Barboza Jr. (27-0, 10 KOs) espera obtener la mejor victoria de su carrera contra José “Sniper” Pedraza (29-4-1, 14 KOs), un ex campeón mundial de dos pesos. campeón, en la co-estelar de diez asaltos. El medallista de plata olímpico de EE. UU. Richard Torrez Jr. (4-0, 4 KO) regresa contra TBA en una función especial de peso pesado de seis asaltos. El invicto peso ligero junior Andrés “Savage” Cortés (18-0, 10 KOs) se enfrenta al noqueador Luis Meléndez (17-2, 13 KOs) en una encrucijada programada para 10 asaltos. El prospecto de peso mediano Nico Ali Walsh (7-0, 5 KOs), nieto de “The Greatest”, busca lograr el 8-0 ante Eduardo Ayala (9-2-1, 3 KOs) en un combate a seis asaltos. El peso ligero Emiliano Fernando Vargas (2-0, 2 KOs), hijo del ex campeón mundial de peso mediano junior Fernando Vargas, regresa en cuatro asaltos contra un oponente por nombrar. El peso ligero junior Xavier Martínez (18-1, 12 KOs) busca su segunda ‘W’ consecutiva en una pelea de 10 asaltos contra un oponente por nombrar. El peso welter junior Lindolfo Delgado (16-0, 13 KOs), un atleta olímpico mexicano de 2016, se enfrentará a Clarence Booth (21-6, 13 KOs) en ocho asaltos. Round 12 con Mauricio Sulaimán: 2022 Un gran año en muchos aspectos Razones por la cual Ramírez rechaza enfrentar a Prograis Like this: Like Loading...

