Round 12 con Mauricio Sulaimán: 2022 Un gran año en muchos aspectos Por Mauricio Sulaimán

Hijo de José Sulaimán & Presidente del WBC Una gran personalidad del deporte mexicano falleció el pasado miércoles. Antonio Murrieta fue un brillante seguidor del deporte a lo largo de su vida. Querido amigo de mi padre José Sulaimán y muchos más. Su recuerdo será eterno y deseamos a su familia una vida llena de orgullo, porque Toño Murrieta sin duda alguna dejó su huella en su época y en esta Tierra. El Santo Padre Francisco celebró este sábado su 86 cumpleaños. Es asombroso ver su energía y pasión por servir, que lo mantiene tan activo como cuando asumió este rol como líder mundial. Es el Papa del Deporte, quien ha creado programas mundiales a través de su fundación Scholas Ocurrentes, con el fin de educar y enseñar valores a través del deporte, el arte y la tecnología. Box Val nació en 2016, y hoy tiene una tremenda presencia en todo el mundo, ya que The WBC fue distinguido con la designación de administrar dicho programa, el cual es parte fundamental de nuestro WBC y WBC Cares. Gracias, Santo Padre, por incluir el boxeo y muchos otros deportes en sus planes para construir puentes de paz e inclusión. El domingo se disputó el partido final del Mundial de Qatar 2022. Este mega evento que se celebra cada cuatro años por fin tuvo su juego de campeonato ¡y qué drama! ¡Un partido fantástico! ¡Felicidades Argentina! ¡Felicidades Lionel Messi! …. Argentina derrotó a Francia de la manera más dramática, ganando 2-0 con solo diez minutos para el final del juego, Francia llegó a empatar y enviar el juego a la prórroga, Messi anotó y cuando parecía que se había terminado, llega Francia y toma el juego. tiros penales cuando Mbappé se convirtió en el primero en lograr un triplete (anotando 3 goles) en una Copa del Mundo. “El que transgrede, pierde” es un viejo dicho que se ha aplicado en el deporte, y que mi papá me enseñó en el campo de juego. Cualquiera que sea la actividad, nunca puedes holgazanear y dejar de hacer el esfuerzo. La mayor remontada en la historia de la NFL tuvo lugar el sábado cuando los Colts ganaban 33-0 con ocho minutos por jugar en el tercer cuarto y los Minnesota Vikings remontaron para vencerlos 39-36. ¡Esto estuvo a punto de pasarle a Argentina, porque dominaron absolutamente durante 80 minutos! Esta columna es la última antes de Navidad. Esta es una época única del año, ya que genera muchos sentimientos festivos para la gran mayoría. Les deseo de todo corazón una semana llena de paz, salud y amor en compañía de sus seres queridos. Recordamos a los que ya han recorrido el camino sin retorno, pero debemos valorar y cuidar a los que aún están presentes, agradeciendo a Dios por todo lo que tenemos y guardamos, especialmente en nuestro corazón. Ojalá podamos volver a esa época en que todo era más lento, más suave y más apreciado, y en que valorábamos mucho más el detalle que el contenido. UN GRAN AÑO Este 2022 en cuanto a números para el Consejo Mundial de Boxeo fue extraordinario: – 73 peleas por títulos mundiales (49 hombres y 24 mujeres). – 43 ciudades de 20 países realizaron peleas por el título mundial. – 42 promotores diferentes con peleas de títulos mundiales. – 25 cadenas de televisión produjeron la imagen principal que fue reproducida en cientos de cadenas a nivel mundial. -154.000 entradas vendidas por Tyson Fury durante sus dos peleas en Inglaterra, en las que defendió su campeonato. – 88 millones de dólares ganados por Saúl Canelo Álvarez en el par de peleas, que lo ubicaron como el deportista mejor pagado del mundo. – 41 millones de dólares ofrecidos por Queensberry para la pelea Tyson Fury vs. Dillian Whyte, en un récord histórico de subastas. – 14,299 participantes en la masiva clase de boxeo en el Zócalo de la Ciudad de México, para obtener el Récord Guinness. – 335 eventos realizados por WBC Cares alrededor del mundo, brindando alegría, inclusión y esperanza a quienes están luchando. – 515 pruebas antidopaje del Programa de Boxeo Limpio, programa que se lleva a cabo internacionalmente por VADA. – 1,683 delegados de 112 países asistieron a la 60 Convención WBC, en Acapulco, Guerrero. Anécdota de hoy La Navidad era y es sagrada en la familia Sulaimán. Mi padre creció en Ciudad Valles, San Luis Potosí, un pueblo muy pequeño y humilde de la provincia de México, y cuando su madre, mi abuela Wasila, enfermó, Don Elías gastó todo su dinero en su atención médica. Había navidades en las que mi papá miraba los escaparates de las tiendas soñando con poder tener un juguete… Don José siempre trató de darnos la mejor Navidad posible, reunidos en familia, rompiendo la piñata, la posada, una rica cena, el intercambio de regalos, y ya a la medianoche, abrir nuestro hogar para la llegada de decenas de amigos a festejar. hasta la madrugada del día siguiente. Ya he contado varias anécdotas navideñas en esta columna. Algo que mi padre disfrutaba al máximo era contarles a sus hijos, y eventualmente a sus nietos, la historia de Santa Claus. Hizo esto por última vez en el hospital de la UCLA cuando los médicos le dieron permiso para bajar de la unidad de cuidados intensivos a un salón, donde estábamos todos reunidos. “Eran Cuatro Reyes que se dirigían al nacimiento del Niño Dios Jesús, en el camino siguiendo la Estrella de Belén. Uno de ellos decidió quedarse para ayudar a mucha gente que lo necesitaba, y así los Reyes Magos continuaron su camino, mientras que ese cuarto se quedó para servir a los demás, y él era… Santa Claus.” Agradezco sus comentarios en [email protected] Conferencia de Prensa de lanzamiento de Navarrete-Wilson Like this: Like Loading...

