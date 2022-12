Bohachuk-Gallimore por titulo WBC Continental Américas E clasificado mundialmente Serhii ‘El Flaco’ Bohachuk (21-1, 21 KOs) defenderá su título WBC Continental Americas superwelter ante Nathaniel ‘Nate the Great’ Gallimore (22-6-1, 17 KOs), en un combate a diez asaltos el viernes 27 de enero. El programa se originará en Quiet Cannon / Montebello Country Club y se transmitirá a nivel mundial en UFC Fightpass. “Estamos muy emocionados por el rápido regreso de Serhii Bohachuk en la primera defensa de su título contra el experimentado Nathaniel Gallimore”, dijo Tom Loeffler, presidente de 360 ​​Promotions. “Serhii se veía tremendo el mes pasado en su regreso al ring luego del extenso tiempo que pasó con su familia en Ucrania durante la guerra”. WBC permitirá defensa voluntaria a Prograis Round 12 con Mauricio Sulaimán: 2022 Un gran año en muchos aspectos Like this: Like Loading...

