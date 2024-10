Rashidi Ellis y Francis Hogan vencen en Massachusetts El peso superwelter “Speedy” Rashidi Ellis (25-1, 16 KOs) se anotó un nocaut técnico en el segundo asalto contra Brian Chaves (14-6, 5 KOs) el viernes por la noche en el Oceanside Events Center en Revere, Massachusetts. Ellis puso a Chaves de rodillas al final del primer asalto. Chaves no pudo continuar después del segundo asalto. En la pelea co-estelar, el campeón de peso mediano plata del WBC USA, Francis “Frank the Tank” Hogan (18-0, 16 KOs), detuvo al ex retador al título mundial de 43 años, Elvin Ayala (29-14-1, 13 KOs), en el segundo asalto. Yoshida cuestiona la controversial puntuación de los jueces Gassiev KOs Ljungquist en su retorno en Armenia Like this: Like Loading...

