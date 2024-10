Gassiev KOs Ljungquist en su retorno en Armenia El ex campeón mundial de peso crucero Murat Gassiev (31-2, 24 KOs) regresó después de una pausa de un año para detener al previamente invicto Kem Ljungquist (18-1, 11 KOs) en una pelea de peso pesado el sábado por la noche en la Noche de Campeones de la IBA en Ereván, Armenia. Después de un comienzo lento, Gassiev, de 31 años, derribó a Ljungquist en el quinto asalto con un gancho de izquierda al hígado. Rashidi Ellis y Francis Hogan vencen en Massachusetts Round 12 con Mauricio Sulaimán: La Grandeza del Papa Francisco Like this: Like Loading...

