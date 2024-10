Yoshida cuestiona la controversial puntuación de los jueces El equipo de la ex campeona de peso gallo de la FIB, Miso Yoshida, criticó la decisión de los jueces en su derrota por decisión ante la retadora Shurretta Metcalf, a pesar de una amplia ventaja en los números de COMPUBOX. Los jueces, Robin Taylor (99-91), Robert Perez (97-93) y Max DeLuca (96-94) le otorgaron la victoria a Metcalf a pesar de que Yoshida terminó la pelea con una ventaja de 96-64 en golpes en general, 49-17 en jabs, 30-16 en golpes al cuerpo y 8-0-2 en un desglose de asalto por asalto de los golpes conectados totales. Yoshida superó a Metcalf en los rounds uno y ocho por un 100 por ciento y por un 175 por ciento en el round seis. Sin embargo, esos rounds fueron en contra de Yoshida. “Fue un honor compartir nuevamente el ring con Shuretta”, dijo el abatido Yoshita poco después de la pelea, “esta vez en la meca del boxeo, el Madison Square Garden. “Sentí que hice más que suficiente para ganar la pelea, y no entiendo por qué los jueces le dieron el triunfo a mi oponente por lanzar golpes salvajes que nunca conectaron y los pocos que lo hicieron, no tuvieron efecto”. Akhmadaliev-Franco el 14 de diciembre en Montecarlo Rashidi Ellis y Francis Hogan vencen en Massachusetts Like this: Like Loading...

