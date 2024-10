Akhmadaliev-Franco el 14 de diciembre en Montecarlo Por. Gabriel F. Cordero El sábado 14 de diciembre, en la Salle Des Étoiles del Sporting de Montecarlo, se disputará una pelea por el título mundial, que se transmitirá en vivo a nivel mundial por DAZN. El ex campeón de peso supergallo de la FIB y la AMB de Uzbekistán, Murodjon Akhmadaliev (12-1, 9 KOs), intentará convertirse en dos veces campeón del mundo cuando se enfrente al mexicano Ricardo Espinoza Franco (30-4, 25 KOs) por el título interino de peso supergallo de la AMB. Además, la estrella amateur brasileña convertida en profesional con marca de 5-0 Beatriz Ferreira hace la primera defensa de su título de peso ligero de la FIB contra la ex campeona europea de Francia Licia Boudersa (23-2-2, 4 KOs), y el campeón de peso crucero británico Chev Clarke (10-0, 7 KOs) se enfrenta al invicto francés Leonardo Mosquea (15-0, 9 KOs) por el título vacante europeo EBU. Zurdo Ramírez en la "Latino Night" en Riad el 16 de noviembre Yoshida cuestiona la controversial puntuación de los jueces Like this: Like Loading...

