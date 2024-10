Zurdo Ramírez en la “Latino Night” en Riad el 16 de noviembre El actual campeón de peso crucero de la AMB, Gilberto “Zurdo” Ramírez (46-21, 30 KOs), dice que está extremadamente orgulloso de encabezar la inauguración de la “Noche Latina” como parte de la Temporada de Riad contra el campeón de la OMB, Chris “The Gentleman” Billam-Smith (20-1, 13 KOs) el 16 de noviembre en Riad, Arabia Saudita. Ramírez vs. Smith-Billam se transmitirá en vivo por DAZN, además de transmitirse de forma gratuita en varias cadenas de televisión alrededor del mundo. Peleando desde Mazatlán, Sinaloa, México, Zurdo fue el primer mexicano en capturar el título mundial de peso súper mediano en 2016, y repitió esa hazaña en el título de peso crucero en marzo pasado, capturando la corona de la división de 200 libras al destronar al previamente invicto campeón de peso crucero de la AMB, Arsen “Feroz” Goulamirian (27-1, 19 KOs) en Inglewood, California. “Ser el artista principal de “Latino Night” es un gran honor para mí”, dijo Ramírez. “Es una oportunidad especial para conectarme con la comunidad latina y celebrar una cultura tan rica a través de mi actuación. La energía, la pasión y el orgullo que conllevan eventos como este son algo que realmente me entusiasma. Lo que lo hace aún más especial es la oportunidad de mezclar y cruzar culturas, especialmente con Arabia Saudita, donde también he encontrado mucha inspiración. Reunir estas tradiciones vibrantes crea una experiencia única, y estoy orgulloso de representar a ambos lados en una noche como esta. Y espero que en un futuro cercano, Su Excelencia pueda visitar mi ciudad natal, Mazatlán, Sinaloa, México. “Estoy increíblemente entusiasmado con lo que Turki Alalshikh y Riyadh Season están haciendo por el boxeo. Es increíble ver que el deporte está creciendo a nivel mundial, y el nivel de apoyo y pasión que están aportando es inspirador. Las oportunidades que están creando para los boxeadores y los fanáticos son enormes, y soy muy optimista sobre lo que depara el futuro. Es un gran momento para participar en el boxeo y estoy encantado de ser parte de este emocionante movimiento. “Estoy muy emocionado de que este programa se transmita en televisión abierta porque me da la oportunidad de llegar a una audiencia aún mayor en todo el mundo. Es una oportunidad increíble para que más personas vean mi trayectoria y se conecten con lo que hago en el ring. La exposición es enorme y es motivador saber que personas de todo el mundo se unirán. Estoy agradecido por la plataforma y estoy listo para ofrecer un espectáculo para todos los que me vean”. Akhmedov-Igbowke el 13 de diciembre en California Akhmadaliev-Franco el 14 de diciembre en Montecarlo Like this: Like Loading...

