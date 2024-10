Akhmedov-Igbowke el 13 de diciembre en California Por. Gabriel F. Cordero 360 Promotions ha anunciado un evento principal de 10 rounds entre el invicto peso mediano Sadriddin Akhmedov (14-0, 12 KOs) de Almaty, Kazajstán, que ahora reside en Santa Mónica, California, y el experimentado Raphael ‘Trouble’ Igbokwe (17-5, 7 KOs), de Houston, Texas, programado para el viernes 13 de diciembre en el Chumash Casino Resort en Santa Ynez, California y transmitido mundialmente en UFC Fightpass. “Nos impresionó mucho el debut de Sadriddin Akhmedov en Hollywood Fight Nights el 31 de agosto, en el que logró un impresionante nocaut en el primer asalto”, dijo Tom Loeffler, presidente de 360 ​​Promotions. “Antes de convertirse en profesional, formó parte del Equipo Nacional de Boxeo de Kazajistán y recibió una gran cantidad de elogios como amateur”. Haga clic aquí para comentar Boxeo de regreso en grande el 9 de noviembre en Nuevo Mexico Zurdo Ramírez en la "Latino Night" en Riad el 16 de noviembre Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.