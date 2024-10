Por David Finger

El boxeo ha estado atravesando una especie de resurgimiento en Nuevo México en 2024 y noviembre puede terminar siendo uno de los meses más emocionantes en la memoria reciente para los fanáticos de las peleas en la Tierra del Encanto. Dos emocionantes carteleras de boxeo se llevarán a cabo simultáneamente el 9 de noviembre en diferentes partes del estado.

Legacy Promotions regresará a Albuquerque para presentar “The Battle at the Pyramid”, que contará con el invicto prospecto de Hobbs, Nuevo México, Mario González (5-0, 4 KOs). González se enfrentará a Clinton Chávez (7-2, 4 KOs) de Albuquerque en una batalla de ocho asaltos por el campeonato continental superwelter de la UBO. Aunque la UBO no es vista como un organismo sancionador de alto perfil, es una oportunidad poco común para que el ganador traiga un cinturón de campeonato a casa en su camino a lo que esperan sean cosas más grandes y mejores en el futuro. Pero aunque González y Chávez llegan a la pelea con sólidos récords, ambos sufren de la misma debilidad que ha plagado a muchos prospectos jóvenes de Nuevo México: la inactividad. Después de convertirse en profesional en 2019, Chávez ha tenido posteriormente solo una pelea en 2020, dos en 2021, una en 2022 y una en 2023. La pelea con González será su segunda pelea de 2024, después de haber perdido ante su compañero prospecto Emeka Nwokolo en enero. Para González, la inactividad es aún más pronunciada, ya que el invicto nativo del condado de Lea no ha peleado desde que detuvo a Luis Luna en dos asaltos en agosto de 2021. Aunque el cinturón de la UBO probablemente no catapulte al ganador al ranking mundial, podría ser justo lo que se necesita para quitarse algunas telarañas y restablecerse como un prospecto destacado en el estado.

Para cerrar la cartelera preliminar en Albuquerque, el peso pesado Cody “Freight Train” East (5-1, 4 KOs) también buscará sacudirse algo de óxido en el ring y revitalizar su carrera para una carrera más como prospecto regional cuando se enfrente a Manuel Eastman (3-8-2, 1 KO) en una pelea de seis asaltos. Aunque la pelea en el papel parece ser segura para el nativo de Los Lunas, que pega fuerte, es vista por muchos en el ringside como una clásica pelea de “seleccionar”. Después de todo, Eastman ya tiene marca de 1-0 sobre East, habiéndolo noqueado en 2015 (una derrota que provocó un período de cuatro años de inactividad para East). Sin embargo, East ha acelerado recientemente y ya ha peleado dos veces en 2024. Tiene la esperanza de que su tercera victoria en 2024 demuestre que la derrota sorpresiva en 2015 fue un caso atípico.

También en la cartelera de Legacy Promotions estará la popular peso mediano Jordanne García (4-4-3, 0 KOs) de Albuquerque, quien se enfrentará a Kayla Williams (2-5-1, 1 KO) de Louisiana en una pelea de cuatro asaltos. El invicto boxeador de Albuquerque Andrés Rey (3-0, 0 KOs) se enfrentará a Gerardo Vásquez (0-1) de Albuquerque, de 21 años, en una batalla de peso superligero. En otra pelea de peso superligero, Codi Chávez de Albuquerque hará su debut profesional contra su compatriota debutante Isaiah Aguilar de Albuquerque. Y para cerrar la cartelera, el desafortunado José Vialpando (0-4) buscará su primera victoria como profesional al enfrentarse a otro boxeador sin victorias, Austin Lewis (0-1) de Moriarity, en una batalla de peso supergallo.

La pelea “The Battle at the Pyramid” se llevará a cabo en el Marriott Pyramid Hotel en el norte de Albuquerque y las puertas se abrirán a las 5:00 p. m. y la primera pelea está programada para comenzar a las 6:00 p. m. Las entradas se pueden obtener visitando la página de Facebook de Legacy Boxing o visitando el lugar ubicado en 5151 San Francisco Road NE en Albuquerque.

Los fanáticos del boxeo del sur de Nuevo México que no puedan llegar a Albuquerque para la cartelera de Legacy Promotions tendrán la opción de ver algunas peleas un poco más cerca de casa, ya que otro evento se llevará a cabo el 9 de noviembre en el Inn of the Mountain Gods en Mescalero, Nuevo México. Combat Promotions presentará una cartelera igualmente emocionante con el invicto prospecto de San Antonio, Texas, Javier Fernández (16-0, 7 KOs), quien se enfrentará al siempre peligroso TBA en una pelea de peso ligero a ocho asaltos. Aunque Fernández puede ser algo desconocido para los fanáticos locales del boxeo, la cartelera estará repleta de caras conocidas, comenzando con el prospecto de El Paso, Texas, Dominic Barry (5-0, 5 KOs). Barry se enfrentará a Ronald Baca (9-4-4, 3 KOs) de Gallup, Nuevo México. Barry se ha convertido en una sensación local de Internet después de una exitosa carrera en el fútbol americano que lo vio emerger como uno de los mejores apoyadores del estado de Nuevo México. Después de una exitosa carrera universitaria en Western New Mexico (WNMU), Barry terminaría recibiendo una invitación de pretemporada de los LA Rams y posteriormente dio inicio al inmensamente popular sitio web “Train Like Dom”. Junto con casi 300,000 seguidores en Instagram y millones de vistas en TikTok en sus videos, Barry ha surgido como un influencer legítimo y ha mostrado destellos de ser un contendiente legítimo de peso crucero. Pero aunque llega a Mescalero con un impresionante récord de 5-0, se enfrenta a un peleador que es la personificación del especialista en sorpresas erráticas. Al igual que los Purdue Boilermakers, el nativo de Gallup ha desconcertado a los fanáticos en el suroeste durante años luciendo genial contra una oposición excepcional… solo para luchar contra enemigos más débiles. Es mejor recordado por mantener a prospectos de alto perfil como el 19-0-1 Justin Jones en un empate, solo para seguirlo con un empate alucinante ante un Corey Barlow 0-4-1. Aunque será la primera pelea de Baca en más de cinco años, al veterano no le faltan trucos y podría dar la sorpresa al estilo de “Spoilermaker” si el mismo Baca que peleó con Justin Jones aparece. Con Barry peleando en alrededor de 200 libras, se espera que la pelea se lleve a cabo en la división de peso puente.

Para cerrar la cartelera, Rolyn Nez (3-0, 2 KOs) de Bloomfield, Nuevo México, se enfrentará a Aaron Martínez (5-5, 3 KOs) de Santa Fe en una pelea de peso welter programada a seis asaltos. Nez es considerado uno de los prospectos jóvenes más prometedores del estado, y con Martínez llegando a la pelea con Nez después de derrotas consecutivas, pocos anticipan una sorpresa. Pero Martínez ha demostrado una tremenda determinación en ambas derrotas, y podría demostrar que está más que a la altura de la tarea de descarrilar al invicto Nez si este no logra mostrar su mejor juego. También en la cartelera habrá una batalla entre el prospecto de peso semipesado con base en Hobbs, Yhorhighness Rezzaq (2-1, 1 KO), que se enfrentará a un TBA. Rezzaq no ha peleado desde una sorprendente derrota ante Herman Rendon en 2021, pero a pesar de la derrota, mostró destellos de ser un prospecto regional legítimo en su corta carrera y necesita mantenerse activo si quiere triunfar como boxeador profesional.

Elijah Sweet (3-4, 0 KOs) de Las Cruces busca romper una racha de dos derrotas consecutivas cuando se enfrente a Robert Lartigue (2-3, 1 KO) de Pecos, Texas, en una pelea de peso supermediano a cuatro asaltos. Sweet mostró algo de coraje al llevar al prospecto estrella Jorge Tovar a la distancia, perdiendo por decisión en seis asaltos en septiembre de este año. Pero una derrota ante Lartigue sería devastadora para su carrera y podría descarrilarla por completo. El prospecto invicto José Luis Sauceda (6-0, 3 KOs) de Mercedes, Texas está programado para enfrentarse a Gabriel Gutiérrez (7-15, 5 KOs) de El Paso en una pelea de peso welter a cuatro asaltos. Con diez derrotas por detención en su carrera y llegando a Nuevo México después de seis derrotas consecutivas, no se espera que Gutiérrez ponga a prueba seriamente al joven prospecto. Pero debería ser una buena oportunidad para que los fanáticos del boxeo en Nuevo México evalúen al prospecto radicado en el este de Texas y evalúen hacia dónde irá su trayectoria profesional a medida que su competencia mejore.

También en la cartelera, el debutante Eduardo Pinon se enfrenta a otro novato, Isaac Barrientos, en una pelea de peso gallo a cuatro asaltos. Ephraim Martínez (6-2, 2 KOs), con base en Lubbock, Texas, busca revitalizar su carrera después de derrotas consecutivas ante peleadores invictos en 2010 y 2012, cuando se enfrente a Rey Trujillo (1-8-3, 0 KOs) en un choque de peso mediano junior. Será la segunda pelea de Martínez en 2024, pero considerando que se convirtió en profesional en 2018 durante la administración de George W. Bush, el tiempo no está de su lado y necesita ganar de manera impresionante para recuperar el tiempo perdido. Las entradas para el evento de Mescalero se pueden obtener comunicándose con el Inn of the Mountain Gods al 1-800-545-9011.

Si eso no fuera suficiente boxeo para los fanáticos del boxeo en Nuevo México, todavía hay un importante espectáculo de boxeo más que se llevará a cabo al otro lado de la frontera de Las Cruces. Apenas dos semanas después de que se lleve a cabo la doble jornada de boxeo en Nuevo México, El Paso, Texas, será testigo de una emocionante noche de boxeo cuando Kings Promotions presente otro espectáculo de boxeo lleno de acción con lo que puede ser el prospecto más candente del Suroeste, el invicto Jorge Tovar (10-0, 7 KOs) de El Paso. Tovar se enfrentará a Damarian Kelly (5-5, 3 KOs) de Casper, Wyoming en una pelea de peso supermediano a seis asaltos en el El Paso Coliseum. También se presentará otro talentoso boxeador invicto, Devon Young (5-0, 4 KOs), cuando se enfrente al nativo de Donna, Texas, Hugo Trujillo (5-4-1, 2 KOs) en una pelea que promete ser más competitiva de lo que parece en el papel. Trujillo es conocido por darles a los jóvenes prospectos la pelea más difícil de sus carreras, habiendo perdido por decisión dividida ante Raphael Murphy (16-1) en su última pelea y habiendo dado todo lo que pudo al invicto Elvis García (7-0) antes de perder por decisión mayoritaria en 2019. Pero quizás Trujillo es mejor conocido por su sorprendente victoria sobre Eugene Hill (34-1) (también en 2019), una pelea que consolidó su reputación como uno de los “oponentes” más peligrosos en la división de peso pesado. El hecho de que Young venga de Carolina del Sur a Texas para enfrentarse al peligroso Trujillo es una señal de que su equipo confía en que Young es un prospecto de clase mundial con una aspiración legítima al título mundial. Pero Trujillo se ganó su reputación por una razón, y si Young no es el verdadero negocio, o si pasa por alto al veterano rechoncho, sus planes de título mundial podrían terminar descarrilados en Sun City.

También cerrará la cartelera una prospecto que alguna vez estuvo en alza y que ha tenido problemas en sus últimas peleas. Amy Salinas (6-6, 0 KOs) de Las Cruces, Nuevo México, se convirtió en profesional ante una gran cantidad de fanáticos y muchos en el estado asumieron que una pelea por el título mundial estaría en las cartas para la talentosa neomexicana. Pero después de perder cinco de sus últimas siete peleas, Salinas necesita desesperadamente detener la caída y volver a la columna de victorias. Su oponente, la ex campeona de peso mínimo de la FIB Nancy Franco (19-21-2, 5 KOs) de Guadalajara, México, lo ha visto todo en una carrera que abarca 42 peleas y dieciséis años, pero a pesar de su experiencia no ha ganado en sus últimas siete peleas. Una victoria para Salinas podría impulsarla a una pelea por el título regional menor, que a su vez podría llevarla a una pelea por el título mundial. Pero una derrota ante la veterana podría resultar ser el último clavo en la carrera de una de las boxeadoras más carismáticas de Nuevo México.

El prospecto de peso welter Muhammad Robinson (7-1, 3 KOs) de Baltimore, Maryland se enfrenta a Jorge Fleites (2-1, 2 KOs) en una pelea de peso welter. Quadir Albright (10-1, 10 KOs) de Filadelfia, Pensilvania, se enfrenta a Daulis Prescott (34-23, 26 KOs) de 39 años de Barranquilla, Colombia, en una batalla entre pegadores. Otro talentoso prospecto de El Paso, Víctor Aranda (4-0 4 KOs), se enfrenta a su compatriota Eduardo Monrreal (1-1, 1 KO) en una pelea de peso mediano junior a cuatro asaltos. El peso pesado Marcios Duran (1-0, 1 KO) de El Paso busca ganar su segunda pelea profesional cuando se enfrente a Joshua Brice (0-1) de Miami, Florida, en un choque de cuatro asaltos. Las entradas para la cartelera de Ring Wars se pueden obtener contactándose con Warriors Edge Boxing en 3465 Lee Blvd, Suite 233 en El Paso, Texas o contactándose con El Paso Coliseum al 1-915-534-4229 o visitando la boletería de El Paso Coliseum en 4100 E. Paisano Drive, El Paso, 79905.