Comienza el 37º Congreso Anual de la WBO en Puerto Rico Por David Finger El primer día del 37º Congreso Anual de la OMB comenzó el lunes por la mañana con el regreso del organismo sancionador del boxeo con sede en San Juan a Puerto Rico, la segunda vez en tres años que la OMB decidió quedarse en casa para su convención. La convención de este año, denominada “Rise of the Heavyweights”, se llevará a cabo en el Royal Sonesta Hotel en Carolina, y el lugar está trabajando en estrecha colaboración con All Star Promotions y Miguel Cotto Promotions, ya que son anfitriones de la cartelera de la “Noche de Campeones” de la WBO el 30 de octubre, el tercer día de la convención. Una conferencia de prensa para la cartelera de la Noche de Campeones comenzó a las 11:00 p. m. y el día concluyó con un viaje rápido por la isla a la Hacienda San Miguel, donde los miembros de la WBO pudieron disfrutar de un poco de música y comer algo de cocina tradicional puertorriqueña.“El 37º Congreso Anual de la OMB está en marcha” Boxeo de regreso en grande el 9 de noviembre en Nuevo Mexico Like this: Like Loading...

