Round 12 con Mauricio Sulaimán: Adiós, Fernando “El Toro” Valenzuela Por Mauricio Sulaimán

Presidente del WBC – Hijo de José Sulaimán Una semana triste para el deporte mexicano y mundial. Se fue uno de los más grandes peloteros de la historia, Fernando Valenzuela. Gran pitcher, gran ser humano y un gran mexicano. Fernando Valenzuela por fin descansa en paz; fueron días de gran incertidumbre con mucha preocupación por las falsas noticias y la nula información real. Pedimos a Dios brinde resignación y acompañamiento para su esposa Linda, Fernando Jr. y toda la familia y amigos que están pasando por este difícil momento. Valenzuela logró lo que muy pocos hacen, ser ídolos y conmocionar a una ciudad, estado, país y mundo con sus actuaciones. Y cuando El Toro lanzaba, Los Ángeles se congelaba, y nada más importaba, a eso se le llamó, ¡La Fernandomanía! Millones de personas cuentan con melancolía, felicidad y lágrimas lo que Valenzuela significó en sus vidas. Aún y cuando las Ligas Mayores no lo entronizaron en el Salón de la Fama, es, sin duda, tan o más valioso que cualquiera de los que están en Cooperstown para la eternidad. Valenzuela tuvo gran relación con la comunidad del deporte de México. El COMEDEP lo premió como El Atleta del Año de 1981, y mi papá le entregó su trofeo en el Dodger Stadium. Fernando convivió en muchas ocasiones con campeones de boxeo y su era será recordada como la de Los Tres Reyes: Valenzuela, JC Chávez y Hugo Sánchez. Uno de los grandes días del deporte mexicano se dio ese 15 de noviembre de 2017, cuando por primera y única vez estuvieron juntos. Tuvimos el gran honor de organizar el evento Héroes de México, y ese mágico día platicaron a solas, y después comieron y convivieron con un grupo muy pequeño previo a ser galardonados en el Monumento a Los Niños Héroes. Otro momento inolvidable fue estar sentado junto a él en el Campo Marte, cuando recibimos el Premio Nacional del Deportes (20 de noviembre de 2020). Después pasamos una tarde inolvidable en casa de mi hermano Héctor. La comunidad del beisbol ha recordado y reconocido al Toro Valenzuela y su magia ya se hizo presente durante la Serie Mundial en que los Dodgers enfrentan a sus archirrivales Yankees de NY. Unos Dodgers inspirados se han ido arriba en la serie al ganar en casa los dos primeros partidos. Por otro lado, el pasado jueves recibimos una gran sorpresa por correo. Una carta firmada por el Santo Padre Francisco en la que agradece al WBC y la familia Sulaimán por un donativo que se realizó, tras la promesa realizada cuando lo visitamos en febrero de este año. El Papa nos platicó en esa ocasión que estaba consternado, pues había tenido un encuentro con un grupo de niños de Ucrania, y al acercarse a ellos, realizó bromas, y para su gran sorpresa ninguno sonrió… “Lo que está sucediendo es trágico, es triste y me preocupa enormemente; los niños han olvidado cómo sonreír, veo la tristeza y angustia en sus caritas”. En esa ocasión dio la bendición al cinturón WBC Undisputed, que se puso en juego entre el monarca inglés Tyson Fury y el ucraniano Oleksandr Usyk, y éste último le dio a Ucrania una victoria gloriosa que tanto necesitaban. El WBC, en nombre de todos los boxeadores y promotores que han participado en peleas de nuestro organismo, realizó un donativo, el cual El Santo Padre destina la ayuda humanitaria para las víctimas. El WBC es un organismo sin fines de lucro, dedicado a regular el boxeo mundial y hacerlo más seguro para los combatientes, justo y que moderniza y rompe paradigmas. Estamos a unos días de celebrar el 50 aniversario de una de las mejores peleas de la historia The Rumble in the Jungle. Muhammad Ali logró lo impensable, noqueó en ocho rounds al campeón mundial WBC, George Foreman, en Zaire, en el corazón de África en un encuentro en el que cada uno ganó ¡cinco millones de dólares! Esa cantidad en 1974 era impensable, inimaginable, ni en sueños… pero Don King lo logró. El viernes se dio una gran cartelera boxística en Xochimilco. Brian Mercado se levantó de la lona, cuando todo parecía terminar en el mismísimo primer round, para derrotar a su duro rival chileno Juan Velázquez. Latin KO y Silva Promotions montaron un gran evento con la importante participación de la alcaldesa Circe Camacho, quien cree en el boxeo y el deporte. ¿Sabías Qué…?

Muhammad Ali ganó el campeonato mundial de peso completo en tres ocasiones. Primero noqueó al invencible Sonny Liston en 1964. Lo recuperó con KO al súper favorito Foreman en 1974, y finalmente vengó su derrota ante Leon Spinks, y lo recuperó en 1977. Anécdota de hoy

La Fernandomanía fue en los años 80, justo cuando entraban a México las antenas parabólicas. Mi papá colocó una gigante en casa, parecía de canal de TV, pues así podía localizar entre los muchos satélites las peleas que sucedían en diversos países del mundo. Era toda una sensación, la gran novedad, amigos diariamente nos visitaban para ver películas, programas y eventos que en ese entonces eran inaccesibles de ninguna otra manera. Los hijos nos dábamos cuenta que don José había llegado a casa cuando de repente se iba la señal de lo que estábamos viendo y sonaba la antena parabólica moviéndose en búsqueda de lo que mi papá ansiaba encontrar como los partidos de los Dodgers para ver al Toro en el montículo. Mi papá logró tener una muy especial relación con Fernando Valenzuela, lo admiro y reconoció en cada ocasión que le fue posible. Que Dios tenga en su Santa Gloria a Fernando El Toro Valenzuela. Comienza el 37º Congreso Anual de la WBO en Puerto Rico Like this: Like Loading...

