Ramírez vs. Postol listos para el 29 de Agosto en ¨La Burbuja¨ del MGM El esperado enfrentamiento entre el campeón mundial de peso welter junior WBC / OMB José Ramírez y el ex campeón mundial y retador obligatorio del WBC, Viktor “The Iceman” Postol se llevará a cabo en el MGM Grand Conference Center el sábado 29 de agosto. Ramírez y Postol estaban listos para enfrentarse el 2 de febrero en China y el 9 de mayo en Fresno, California, pero debido a la pandemia de COVID-19, ambos fueron cancelados posteriormente. Esta vez, ingresarán a la “Burbuja” donde cinco de los seis eventos principales fueron cancelados en julio. En la co-estelar habra una pelea de peso welter junior de 10 rounds, el contendiente invicto Arnold Barboza Jr., de South El Monte, California, peleará contra el veterano canadiense Tony “Lightning” Luis en su prueba más dura hasta la fecha. Ramírez-Postol y Barboza-Luis transmitirán en vivo por ESPN + a partir de las 10 p.m. ET, con acción de cartelera para transmitir en vivo a las 7:30 p.m. ET. “José se ha quedado en el gimnasio con su gran entrenador, Robert García, durante toda la pandemia”, dijo el presidente de Top Rank, Bob Arum. “No tengo dudas de que veremos la mejor versión de José Ramírez, un joven maravilloso y uno de los mejores luchadores del mundo. Tendrá que estar en su juego porque Postol es un contendiente digno que se ha demostrado a sí mismo a nivel mundial “. Ramírez (25-0, 17 KOs) ingresa a la pelea luego de un despido de 13 meses, el más alto de su carrera. En julio pasado, noqueó a Maurice Hooker para unificar los títulos del WBC y de la OMB y apostar su reclamo como el mejor 140 libras del mundo. Desde que ganó el título vacante del CMB contra Amir Imam en marzo de 2018, Ramírez derrotó al previamente invicto Antonio Orozco, el principal contendiente José Zepeda y Hooker. Las defensas del título de Orozco y Zepeda tuvieron lugar frente a más de 10,000 fanáticos en el Centro Save Mart de Fresno, a poca distancia de su ciudad natal de Avenal. Durante las primeras etapas de la pandemia, Ramírez se asoció con líderes de la comunidad del Valle Central para ayudar a los trabajadores agrícolas de la región. Con Ramírez a la cabeza, donaron suministros esenciales y más de 1,000 cajas de bienestar, que incluían máscaras N95, toallas de papel, papel higiénico, arroz, masa, frijoles y desinfectante para manos. Ramírez ahora centra su atención en Postol (31-2, 12 KOs), un ex campeón mundial del WBC cuyas únicas dos derrotas han sido contra el actual campeón de peso welter junior de la FIB / AMB Josh Taylor y el rey libra por libra Terence Crawford. Postol ha ganado dos combates desde la derrota de Taylor, superando recientemente a Mohamed Mimoune por decisión en abril pasado en Las Vegas. “Estoy emocionado de finalmente regresar. Siempre es un honor subir al ring, pelear contra un tipo como Postol y defender mis cinturones ”, dijo Ramírez. “Dios sabe que mi objetivo es convertirme en el campeón indiscutible, y esto me acerca un paso más a mi objetivo”. Postol dijo: “Estoy ansioso por pelear. Voy a ganar esos títulos mundiales. He estado entrenando desde que se anunció esta pelea, así que estoy concentrado y listo para comenzar “. Barboza Jr. (23-0, 10 KOs) hace su debut en 2020 después de una campaña de 2019 que lo vio ascender en el ranking mundial con tres victorias decisivas. Noqueó al ex campeón mundial Mike Alvarado en la cartelera de Vasiliy Lomachenko-Anthony Crolla en el Staples Center, detuvo al veterano Ricky Sismundo en cuatro rounds en el Banc of California Stadium y logró un nocaut en el cuerpo sobre William Silva en noviembre pasado en Las Vegas. Barboza actualmente ocupa el octavo lugar por el WBC y el décimo por la OMB en 140 libras. “Tony Luis es tan duro como ellos. No sera fácil para mí. Él ve esto como una gran oportunidad, y no puedo dejar que lo aproveche ”, dijo Barboza. “Para ser honesto, no soy fanático, tengo más curiosidad que otra cosa. He peleado frente a fanáticos limitados en las carteleras antes. Una vez que estás en el ring, no hay diferencia. Estoy feliz de ser parte de esta experiencia ‘Bubble’ porque pasará a la historia “. Luis (29-3, 10 KOs), de Cornwall, Canadá, es un golpeador de volumen con una habilidad especial para molestar a los boxeadores invictos. Desde 2014, ha tomado el ‘0’ de tres prospectos invictos, incluida una decisión televisada a nivel nacional sobre Karl Dargan en enero de 2015. Luis ha ganado 10 peleas consecutivas desde una derrota por decisión de abril de 2015 ante Derry Matthews por un título mundial interino ligero. en la ciudad natal de Matthews, Liverpool, Inglaterra. Luis dijo: “Quiero agradecer a Top Rank y mi promotor, Liveco Boxing, por esta increíble oportunidad. Estoy orgulloso de mí mismo por no renunciar a toda la incertidumbre de los últimos meses. Sabía que esta pandemia sería una prueba de carácter, y me obligué a mantenerme dedicado, sabiendo que si surgía una oportunidad, estaría listo para atacar. No he perdido en más de cinco años, estoy en la mejor forma de mi vida y siento que Arnold Barboza Jr. es el oponente perfecto para mostrar mis habilidades y llevar mi carrera al siguiente nivel. Todos sueñan con pelear en Las Vegas. El 29 de agosto, mi sueño se hará realidad, y planeo aprovechar al máximo esta oportunidad. Para un niño de un pueblo pequeño, probamos que mucha gente estaba equivocada. Vamos a seguir adelante.” Cerca de acuerdo por Navarrete-Magdaleno por titulo pluma de la OMB Dulorme: haré mi trabajo para ganar

