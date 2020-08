Dulorme: haré mi trabajo para ganar Thomas Dulorme está listo para pelear por el título interino de peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) el sábado. El boxeador Puertorriqueño peleará con Jamal James en el Microsoft Theatre de Los Ángeles y habló con la AMB sobre esta pelea. “Estoy feliz por la oportunidad que me brinda la AMB para luchar por un título. Es una pelea interesante ya que Jamal James no es un mal boxeador. Es alto e incómodo, pero haremos nuestro trabajo para ganar ”, dijo Dulorme. El contendiente de las 147 libras se ha enfrentado a algunos grandes peleadores en la división y siente que esto es una ventaja para su pelea contra James. “No le quito ningún oponente. Si Jamal James llegó tan lejos, es porque tiene algo. He estado en guerra con grandes boxeadores y siento que él no ha sentido ese tipo de presión física y mental. Sé que no es una pelea fácil para mí, pero tampoco lo es para él “. La situación de pandemia obligó a reprogramar la pelea varias veces y ha reducido el número de espectáculos. Dulorme dijo que esta nueva realidad hace que sea muy difícil para los combatientes hacer los preparativos normales. Él dice que tiene un plan para ganar el sábado y luego cumplir su gran objetivo, que es enfrentar a Manny Pacquiao. Publican Agenda para la Convención del WBC del 12 al 15 de Agosto

